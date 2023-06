Freistoßhammer von Neumair sichert den Reserve-Frauen des FCL wichtigen Punkt

Von: Dieter Priglmeir

Beide Trainer sehen den 1:1-Gleichstand als gerecht an. © Riedel

Die zweite Frauenmannschaft ergatterte sich einen verdienten Punkt gegen Steinkirchen. Die Sensation des Spiels war ein 30-Meter-Tor von Neumair.

Langengeisling – Spannend bis in die Nachspielzeit war die Partie des FC Langengeisling 2 gegen die SpVgg Steinkirchen. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften 1:1 (0:0) – leistungsgerecht, da waren sich die Trainer einig.

Die Gäste hatten den besseren Start, dominierten das Mittelfeld. An den beiden Innenverteidigerinnen Anni Maier und Marie Huber kamen sie allerdings nicht vorbei. So versuchten sie es mit einem Fernschuss, der an die Latte krachte. Auf der Gegenseite mühten sich die FCL-Frauen vergeblich in der Offensive. So waren ein Weitschuss von Claudia Neumair und eine Kopfballgelegenheit für Anna Kraus die besten Aktionen im ersten Durchgang.

Nach dem Seitenwechsel waren dann die Geislingerinnen besser im Spiel. Prompt kamen sie zu Schussmöglichkeiten im Strafraum. Milena Schulte zog ab, Gästetorfrau Anna Geppert wehrte mit einem tollen Reflex ab, der Nachschuss von Nadja Hainzl ging haarscharf am linken Pfosten vorbei.

Auch Neumair und Aydogan kamen nun besser ins Spiel, doch auch die Gäste blieben mit ihren Kontern gefährlich. Ihre weiten Bälle wurden aber von der aufmerksamen FCL-Keeperin Jessica Lux abgefangen. Nur als Regina Schwarz allein auf sie zulief, war sie machtlos, und plötzlich lag der FCL 0:1 hinten (69.).

Die Geislingerinnen trotzten den Temperaturen, liefen unverdrossen an. Letztlich musste allerdings ein Freistoßkracher von Neumair aus gut 30 Metern für den Ausgleich herhalten (88.). Aufregung dann in der 93. Minute, als die Gäste den Ball aus vier Metern übers FCL-Tor bugsierten. (pir)