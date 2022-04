SG Wolfgang: Hart umkämpfte Nullnummer

Die Damen der SG erkämpften sich ein 0:0. © Christian Riedel

Mit einem 0:0 trennten sich die Fußballerinnen der SG St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf vom TSV Rohrbach.

St. Wolfgang – Die Heimelf startete gegen den Tabellendritten druckvoll. Bereits in der 6. Minute traf Nina Grundner die Latte. Wenige Minuten später verfehlte sie das Tor nur knapp. Dann bediente Sophia Schorer Außenläuferin Lena Kussinger, die sich den Ball etwas zu weit vorlegte.

Eine Gästestürmerin startete dann einen Sololauf und ging alleine auf St. Wolfgangs Torfrau Svenja Kendzia zu, die mit einer super Reaktion die Situation entschärfte. In der 38. Minute lenkte die Keeperin einen Flachschuss aufs lange Eck gerade noch am Pfosten vorbei.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit erfolgten mehrere Auswechslungen bei der SG St. Wolfgang. Die Gastgeberinnen brauchten eine Weile, sich in der neuen Formation einzufinden, zeigten sich dann umso stärker und wollten den Sieg. Mehrere Freistöße der Heimelf fanden allerdings nicht den Weg ins Tor. Einen Angriff von Mittelstürmerin Schorer in der 55. Minute parierte Rohrbachs Torfrau abermals. Hinten brannte nichts an, denn die Wolfganger Abwehrkette um die Innenverteidiger Lisa Butzenberger und Jenny Lindner verteidigte stark – auch nachdem Rohrbach den Druck gegen Ende der Partie erhöhte.

Ein Lob gebührt Schiedsrichter Dominik Dersein: Er regelte das Spielgeschehen vorbildlich. (hze)