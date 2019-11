Schlusslicht kommt: FC Forstern gewarnt vor TSV Crailsheim

Zuletzt zwei Pleiten in Folge für den FCF

von Redaktion Erding schließen

Zum Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr haben die Frauen des FC Forstern in der Regionalliga Süd das Schlusslicht TSV Crailsheim zu Gast.

Der Absturz auf den letzten Platz ist eine der Überraschungen der Saison, denn im Vorjahr belegte der TSV noch einen Platz im vorderen Mittelfeld.

Dir Favoritenrolle liegt beim FC Forstern, der aber auch über Personalprobleme klagt. Das machte sich in den beiden vergangenen Spielen auch negativ bemerkbar (0:3 gegen Jahn Calden, 1:3 in Würzburg). In Würzburg fehlte vor allem Spielmacherin Julia Deißenböck, deren Einsatz wegen ihrer Knieverletzung auch gegen Crailsheim fraglich ist. Nicht dabei sind zudem die Stammkräfte Verena Krumay und Franzi Stimmer.