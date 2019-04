Frauen des TSV St. Wolfgang empfangen die SG Lengdorf zum Derby

Knappe Ergebnisse der Vergangenheit versprechen Spannende Partie

Die Damen des TSV St. Wolfgang empfangen am Sonntag (28. April) um 11 Uhr den langjährigen Rivalen SG Lengdorf/Hörgersdorf zum Derby auf dem Sportgelände in Lappach.

Bei dieser Bezirksligapartie treffen keine Unbekannten aufeinander. In der Jugend spielten einige Frauen der beiden Mannschaften zusammen bei der JFG Isental, sodass die Teams genau wissen, worauf sie sich am Sonntag einzustellen haben. Die knappen Ergebnisse aus der Vergangenheit, unter anderem das 0:0 vom Hinspiel der aktuellen Saison, versprechen ein spannendes Aufeinandertreffen. St. Wolfgangs Trainer Gerhard Lex kann seinen Kader nahezu optimal besetzen, nur Anna Obermeier, Andrea Huber und Tanja Pointner fehlen. „Wir haben im Moment eine dauerhaft gute Trainingsbeteiligung, und die Einstellung im Team ist hervorragend“, sagt Lex. „Gegen Lengdorf müssen wir all unsere Qualitäten ausspielen, dann sehe ich sehr gute Chancen drei Punkte einzufahren.“ Nach dem Sieg im letzten Spiel und dem damit verbundene Klassenerhalt kann die SG befreit ins Derby gehen. Das SG-Trainergespann Mitscherling/Waxenberger erwartet „ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die bessere Tagesform entscheidet“. Bis Saisonende fehlen weiter die Dauerverletzten Lisa Waxenberger, Lisa Empl, Manuela Mederer und Franziska Mack.

Text: hze/ph