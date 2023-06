Zu wenige Teams: Frauenfußball künftig ohne A-Klasse im Kreis Donau/Isar

Alice Fechter versteht die Entscheidung. F.: Verein © FC Langengeisling

Ab nächster Saison wird es keine Frauen-A-Klassen im Donau/Isar Kreis mehr geben. Die betroffenen Vereine sind sich noch unsicher, wie sie darauf reagieren wollen.

Langengeisling/St. Wolfgang – Frauenfußball-Fieber vor der WM? Mag sein. Aber in den unteren Ligen kommt der Boom nicht an; im Gegenteil: Die Mannschaften werden immer weniger. Der Fußballkreis Donau/Isar hat nun beschlossen, die A-Klasse aufzulösen

Ein regulärer Spielbetrieb in der Kreisklasse – das ist eines der Ziele hinter der Auflösung der A-Klasse im Frauenfußball. Mit den Reserve-Teams des FC Langengeisling und der Spielgemeinschaft aus St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf sind gleich zwei Mannschaften aus dem Landkreis von der Änderung betroffen.

Die Hintergründe: In den letzten Jahren gab es kaum noch Aufsteiger aus der A-Klasse. Die Beweggründe hat Spielgruppenleiterin Birgit Schauer schnell ausgemacht: „Immer weniger Vereine wollen wegen der fehlenden Flex-Möglichkeit Kreisklasse spielen.“ Damit meint sie die Option, zum Beispiel nur mit neun Spielern aufzulaufen.

Die Kreisklasse verlor also an Attraktivität. Dies führte dazu, dass dort heuer ein klassischer Spielbetrieb mit Hin- und Rückspiel nicht mehr möglich war. So mussten die lediglich sechs Mannschaften gleich dreimal pro Saison gegen denselben Gegner antreten.

Zu lange Reisewege zwischen den Vereinen – Flex-Modell ab nächster Saison

Und noch ein Punkt beschäftigt die Vereine: Die Anreisewege wurden immer länger. Teilweise dauerte der Weg zum Spiel gar länger als die 90 Minuten auf dem Rasen. Von Langengeisling nach Steinsdorf etwa sind es 110 Kilometer, von St. Wolfgang nach Eitensheim gar 140 Kilometer. Per Mehrheitsbeschluss der Vereine war deshalb schon vor der Saison festgelegt, dass die A-Klasse aufgelöst wird und zur kommenden Spielzeit in der Kreisklasse das Flex-Modell greifen soll.

Laut Schauer waren dabei alle betroffenen Mannschaften stimmberechtigt. Durch die Zusammenlegung könnte es bei einer ausreichenden Meldung von Vereinen sogar zu zwei regional getrennten Kreisklassen kommen. Ob die Reserve der Spielgemeinschaft aus St. Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf von der neuen Änderung betroffen sein wird, steht noch in den Sternen. Pressesprecherin Heidi Zeheter kann für die kommende Spielzeit „noch keine Aussage treffen, ob es eine zweite Mannschaft geben wird“.

Bei der SG sei man noch in der Findungsphase. Alles hänge davon ab, wie viele Spielerinnen es am Ende werden. Auch fehlen der Pressesprecherin wichtige Informationen, wie es künftig in der untersten Frauenliga laufen wird. Und „ohne Gruppeneinteilung kann man im Vorfeld wenig dazu sagen“, erklärt Zeheter.

Alice Fechter, Sportliche Leiterin des FC Langengeisling, empfindet die Entscheidung zur A-Klassen-Auflösung als „schwierig, aber nachvollziehbar“. Der Rückgang an Frauenteams in den letzten Jahren war drastisch. Und dass ihr Team in der Kreisklasse gleich dreimal auf denselben Gegner trifft, ist „nicht so optimal“. Die Reserve des FCL steht aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz und könnte von der Auflösung profitieren.

„Wir hoffen, dass wir die Karte nicht ziehen müssen“, sagt die Abteilungsleiterin, die auch ohne sportliche Konsequenzen am Saisonende nicht Letzter werden will. Allerdings hält sie die fehlende Auf- und Abstiegsmöglichkeit „kontraproduktiv zum Wettkampf“. (Franziska Kugler)