Gegen Attenkirchen: Langengeisling im Pokal eine Runde weiter

Von: Dieter Priglmeir

Der FC Langengeisling gewinnt im Pokal gegen Attenkirchen. © Christian Riedel (Archiv)

Die Fußballerinnen des FC Langengeisling konnten sich gegen die SpVgg Attenkirchen durchsetzen.

Langengeisling – Im Bezirkspokal hat der FC Langengeisling mit einem 2:1 (2:1) bei der SpVgg Attenkirchen die nächste Hürde genommen. Trainer Heribert Kronthaler sprach von einem Arbeitssieg, den sein Team bereis durch zwei frühe Tore herausgeschossen hat. Julia John (7.) hatte die frühe Führung besorgt und Antonia Chowanietz schnell nachgelegt.

Die Heimelf war bis dahin völlig chancenlos, profitierte dann aber von einem Geislinger Fehlpass, den Eva Lachner zum Anschlusstreffer nutzte. Damit war der Faden beim FCL gerissen. „Unsaubere Zuspiele und halbherzige Zweikämpfe“ bemängelte der Coach.

Bezirksoberligist hatte viele Chancen - Coach dennoch nicht vollends zufrieden

Nach der Pause hatte der Bezirksoberligist wieder alles im Griff. Das dritte Tor lag in der Luft, doch Chowanietz, John sowie Carmen Drescher und Claudia Neumair scheiterten bei ihren Abschlüssen. „Es ist einfach schade, wenn wir uns so viele Chancen herausspielen, die wir dann aber allesamt auslassen“, so Trainer Kronthaler. Das hätte sich beinahe gerächt, denn einmal konterte Attenkirchen richtig gefährlich, und da hatten die Gäste Glück, dass Lachner knapp am Torwinkel vorbei zielte. Kronthalers Fazit: „Ein knapper und verdienter Sieg, weil wir bis auf die letzte Chance von Attenkirchen alles im Griff hatten. Die durchaus vorhandenen schönen Kombinationen stimmen mich positiv. Trotzdem müssen wir uns steigern.“ pir