Frauenfußball: Drei Vereine, dreimal Zuversicht

Kreisliga, Bezirksliga, Bezirksoberliga

Langeneisling darf nichts mehr herschenken, St. Wolfgang muss nach Solln und Neufraunhofen zu Favorit Ergolding.

Kreisliga

Nach dem Remis bei Kreisliga-Spitzenreiter TSV Eching dürfen die Fußballfrauen des FC Langengeisling keinen Punkt mehr verschenken. Deshalb ist im Heimspiel gegen den FC Neufahrn (Sa., 15 Uhr) ein Sieg Pflicht, zumal man das Hinspiel regelrecht verschenkt hat, als die Geislingerinnen nahezu ein Dutzend Tore versemmelt hatten. Am Sonntag um 17 Uhr empfängt der MTV Ingolstadt die SG Kirchasch/Walpertskirchen, die auf Ruth Riepl, Daniela Stimmer, Katharina Schollwöck, Katharina Appel, Lisa Gaigl, Nicole Gartner und Carolin Meier verzichten muss. „Trotzdem haben wir eine schlagkräftige Mannschaft“, meint Trainer Florian Müller. Zeitgleich empfängt der FC Schwaig den SF Steinsdorf. Trainer Manfred Buchhauser hat einige gesundheitlich angeschlagenen Spielerinnen. Außerdem spielt die Zweite ebenfalls, so dass es eng werden könnte. Trotzdem sollen gegen den Tabellenletzten drei Punkte her. Buchhauser warnt aber vor Leichtsinn und erinnert aber an die Pleite gegen Rohrbach. pir

Bezirksliga

Beim TSV München-Solln müssen die Fußballerinnen des TSV St. Wolfgang ran (Sa., 17 Uhr). Fünf Stammspieler fehlen, und Coach Gerhard Lex erwartet von seiner Mannschaft eine clevere Spielweise: „Es gilt die Angriffe der Gegner bereits im Ansatz zu stören . In diesem Spiel ist die aktive Abwehrarbeit der gesamten Mannschaft gefordert. Dennoch zeigen die kassierten Tore von Solln, dass der Gastgeber in der Defensive anfällig ist, und deshalb müssen wir unsere Chancen nutzen.“ hze

Bezirksoberliga

Das nächste Punktspiel bestreitet die Frauenmannschaft des SV Neufraunhofen gegen den favorisierten FC Ergolding (So, 14 Uhr). Trainer Felix Schäfer warnt: „Uns trennen noch lediglich drei Zähler von den Abstiegsplätzen, die Luft wird dünner. Wir müssen am Wochenende dringend punkten.“ Der Kader ist bis auf Maria Hübl (verletzt) und Mara Röder (Arbeit) komplett. elb

BFV-Turnier

Als Gastgeber darf man nicht zu bescheiden sein. Das dachte sich auch die weibliche D2-Jugend des FC Moosinning, die im Heinrich-Vogl-Stadion ein BFV-Turnier in der Punktrunde ausrichtete. Das gewannen die Supermädelz ohne Punktverlust. Die SpVgg Attenkirchen besiegten sie 1:0, den FC Lengdorf 3:1, den FC Schwaig 2:0 und die SF Steinsdorf 5:0. Die 15 Punkte und 14:1 Tore ließen den FCM in der Tabelle auf Platz zwei zwischen Attenkirchen und Lengdorf steigen. Erfreulich war nicht zuletzt die Zuschauerkulisse mit 80 Fans. Die Tore für den FCM schossen: Rebecca Huber, Marla Emele, Anna Anzenberger, Amelie Leinweber, Medina Musliji und Emma Hirner. ham