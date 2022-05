Frauenfußball: Moosinning verliert nach Führung - Hainzl schießt FCL-Reserve zum Sieg

Von: Dieter Priglmeir

Gemischtes Bild bei den Fußballerinnen im Landkreis Erding: Während die FCL-Reserve souverän gewann, muss der FC Moosinning trotz couragierter Leistung eine Niederlage hinnehmen. © IMAGO

Die Fußballerinnen des FC Moosinning haben ihre Partie gegen die SpVgg Wolfsbuch/Zell verloren. Der FC Langengeisling II hingegen siegte klar.

FC Moosinning - SpVgg Wolfsbuch/Zell

Moosinning – Die Fußballerinnen des FC Moosinning sind für ihre gute Leistung bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell nicht belohnt worden. Nach einer 1:0-Halbzeitführung unterlag der Tabellenletzte der Kreisliga noch mit 1:2 Toren. Dennoch gingen die Schwarz-Gelben erhobenen Hauptes vom Platz. „Die Mannschaft hat als Team wieder zueinander gefunden und eine super erste Halbzeit gezeigt“, schwärmte Daniel Steingasser.

Es fing ja auch gut an. Nach einer schönen Kombination über das gesamte Mittelfeld setzte sich Marina Weber im Strafraum durch und jagte den Ball zur verdienten Führung ins Eck (26.). Die beiden Gegentreffer nach der Pause fielen laut Steingasser „sehr unglücklich“. SpVgg-Torjägerin Tina Wolfsmüller verwertete erst eine Eckball-Hereingabe zum Ausgleich (55.) und war dann auch in der 75. Minute zur Stelle, als die Moosinningerinnen den Ball nicht aus dem Strafraum brachten. Sie stocherte die Kugel aus dem Gewühl heraus ins Tor. „So ein Gegentreffer passt irgendwie zu dieser Saison“, meinte Steingasser nach der Partie. „Trotzdem war die Leistung voll in Ordnung.“ (pir)

FC Langengeisling II - SG Wackerstein

Langengeisling – Mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg gegen die SG Wackerstein hat der FC Langengeisling 2 seine Aufstiegschancen in die Kreisklasse gewahrt. Nach verhaltener erster Halbzeit rüttelte Trainerin Anni Maier die Mannschaft wach, und schon fielen die Tore.

Torjägerin Nadja Hainzl staubte aus drei Metern ab, nachdem ein Schuss von Yvo Holzner geblockt worden war (59.). Nach einem Foul an Hainzl verwandelte Milena Schulte den Strafstoß (79.). Den Deckel drauf machte zwei Minuten später Hainzl, die nach einer Flanke von Sophia Auer in einer unübersichtlichen Situation am Schnellsten schaltete und zum 3:0 abschloss. Jedoch wurde der Sieg teuer erkauft, weil sich mit Lara Gräwert eine der Leistungsträgerinnen verletzt hat. (pir)