Freude auf die Heimpremiere

Von: Bernd Heinzinger

Endlich wieder in der gewohnten Semptsporthalle abheben können die Altenerdinger um Simon Rüdiger (l.) und Severin Lößl (2. v. r.). Gegen Mainburg mit (v. r.) Henry Claussen und Marius May ging es zuletzt in der Halle am Gerd-Vogt-Sportpark um Punkte. © Riedel

Altenerding – Heimpremiere in der Semptsporthalle, zweiter Versuch: Nachdem die Partie der Altenerdinger Landesligahandballer am vergangenen Wochenende ausfallen musste, soll es an diesem Samstag, um 18.30 Uhr gegen den HT München 2 endlich klappen.

„Hoffentlich können wir spielen, die Jungs freuen sich schon alle, dass sie vor heimischem Publikum antreten dürfen“, betont Trainer Peter Mesiarik und schiebt nach: „Es wir ihnen guttun, wenn sie endlich einmal angefeuert werden. Vielleicht schaffen wir dadurch ein besseres Ergebnis.“ Favorit sei aber eindeutig der Tabellensechste.

Eventuell kehrt gegen die Münchner mit Quirin Huber ein wichtiger Akteur in den Kader zurück. Seine Quarantänezeit endet auf alle Fälle rechtzeitig, und mit ihm habe man endlich einen starken Kreisläufer. Da Matei Serban wohl ausfällt, gäbe es für diese Position ansonsten keinen adäquaten Ersatz, betont Peter Mesiarik.

Im Rückraum kommt Niklas Fleps nach seiner langen Verletzung langsam aber sicher wieder in Fahrt: „Ich werde ihn diesmal auch ein paar Minuten im Angriff einsetzen, kündigt der Trainer der SpVgg an. Er lobt Fleps als sehr intelligenten Spieler, von dem auch seine Nebenleute auf dem Platz profitierten. Das ist wichtig, denn Christian Loris, Severin Lößl oder auch Simon Rüdiger zeigten sich in der letzten Begegnung nicht gerade in starker Verfassung. Mesiarik fordert gegen die Münchner eine Fehlerminimierung und hofft: „Die Spieler dürfen sich auch dann nicht runterziehen lassen, wenn mal etwas nicht klappt. Sie müssen einfach frecher als bisher auftreten.“ Besonders mehrminütige Phasen, in denen gar nichts klappt, dürfe es nicht mehr geben: „Die waren bislang der Hauptgrund für die hohen Niederlagen.“ Im Handball sei zwar alles möglich, so Mesiarik weiter: „Ein Sieg wäre aber schon eine Riesenüberraschung.“