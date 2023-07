FSV Steinkirchen empfängt den FC Türkgücü Erding – Testpiele von Finsing III und Schwaig II

Teilen

Der FSV Steinkirchen ist in der dritten Runde des Pokals. © Fox

In der dritten Runde des Toto-Pokals kommt es zum Derby zweier Mannschaften aus Erding: Der FSV Steinkirchen spielt gegen den FC Türkgücü Erding.

16 Mannschaften stehen in der dritten Runde des Toto-Pokals im Kreis Donau/Isar, darunter vier Teams aus dem Landkreis Erding. Diese treffen am Dienstag, 1. August, um 19 Uhr im direkten Vergleich aufeinander. Dabei empfängt A-Klassist FSV Steinkirchen den Kreisklassisten FC Türkgücü Erding. Im Kreisliga-Duell stehen sich der FC Finsing und die SpVgg Altenerding gegenüber.

Die weiteren Begegungen sind: FC GW Ingolstadt – TSV Gaimersheim, FC Rockolding – TV Münchmünster, FC Neufahren – BC Attaching, BC Uttenhofen – BC Schweitenkirchen, SV Ampertal Palzing – SE Freising. Der Gegner vom Türk SV Ingolstadt steht noch nicht fest. Ein Freilos haben der SV Manching und TSV Rorhbach, die damit schon in der vierten Runde sind. (wk)

Finsings Dritte lässt sich auskontern

FC Finsing 3 – SC Grüne Heide Ismaning 3 0:3 (0:2)

Eine klare Niederlage setzte es für die Dritte des FC Finsing im Testspiel gegen den Münchener A-Klassisten aus Fischerhäuser. Dabei waren die ersten sieben Minuten entscheidend, denn durch einen schnellen Doppelschlag gab es eine frühe Zwei-Tore-Führung der Gäste. Danach gab es aus Finsinger Sicht ein altbekanntes Problem.

„Vorne haben wir wieder die Tore nicht gemacht, auf der anderen Seite haben wir uns dafür wieder auskontern lassen“, erklärt Co-Spielertrainer Erhard Huber. Zwar hielten die Hausherren dann bis zur Pause ihr Tor sauber, den nächsten Gegentreffer setzte es aber gleich nach dem Seitenwechsel, und das 0:3 war auch gleichzeitig der Endstand. Huber zeigte sich entsprechend bedient: „Das war heute nix.“ (vs)

Schwaigs Zweite ohne Chance

FC Schwaig 2 – SV Walpertskirchen 2 1:5 (0:3)

Eine auch in der Höhe verdiente 1:5-Schlappe kassierte die Reserve aus Schwaig im Testspiel gegen Walpertskirchens Zweite. „Schon vor dem 1:0 durch Andreas Stangl hatte der SVW zwei Hundertprozentige. Wir konnten von der ersten Minute an nur reagieren statt agieren“, zeigte sich FCS-Coach Markus Beck beeindruckt von den starken Gästen und fügte hinzu: „Im Vergleich zum Vorjahr hat Walpertskirchen eine enorme Qualität und wird auch vorne mitspielen.“

Nach dem frühen Führungstreffer der Gästet ging es in nur eine Richtung, was zu weiteren zwei Treffern vor dem Pausentee führte – beide Tore erzielte Simon Wölfinger. In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber zwar besser ins Spiel, doch abermals Stangl und Franz Maier schraubten das Ergebnis in die Höhe. Immerhin den Schlusspunkt durfte Schwaig setzen, denn Jannis Sternberg traf mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:5-Endstand in den Winkel. (vs)