Steinkirchen will Druck auf die Spitze machen – Wartenberg klar in der Außenseiterrolle

Der FSV Steinkirchen will an Tabellenführer Hörgersdorf dranbleiben. © Alexander Fox

Der FSV Steinkirchen will mit einem Heimsieg heute Abend um 18.30 Uhr gegen den TSV Wartenberg II weiter Druck auf die Tabellenspitze ausüben.

Steinkirchen – „Wir müssen an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und wollen zuhause auf jeden Fall gewinnen“, sagt Steinkirchens Spielertrainer Konstantinos Papantoniou.

Für die Wartenberger hingegen geht in der A-Klasse nach oben und unten nicht mehr viel. Trotzdem erwartet Pressesprecher Thomas Rademacher eine Reaktion nach der 0:7-Niederlage am vergangenen Wochenende: „Wir müssen nach der unterirdischen Leistung in Reichenkirchen wieder ein anderes Gesicht zeigen und den Kampf annehmen, um das Beste rauszuholen.“

Bei Steinkirchen fehlen Christopher Müller und Dominik Bauer. Wartenberg muss auf Daniel Gerstner, Max Hausser, Niklas Unterreitmeier und Maxi Bauer verzichten. (chl)

Tipp: 3:1 für Steinkirchen