Testspiele: St. Wolfgang furios - Schwere Verletzung in Grüntegernbach - Hohenpolding souverän

Legte gegen Aspis Taufkirchen furiose 55 Minuten hin: Der TSV St. Wolfgang. © Dominik Findelsberger

Der TSV St. Wolfgang hat sein Spiel gegen den höherklassigen TSV Aspis Taufkirchen gewonnen. In Grüntegernbach musste ein Spieler in die Notaufnahme gebracht werden.

TSV St. Wolfgang: Coach Weiß begeistert

Mit furiosen 55 Minuten legte der TSV St. Wolfgang (schwarze Trikots) gegen den klassenhöheren Gegner Aspis Taufkirchen den Grundstein für den 4:3-Sieg im Testspiel. „Wir haben sehr dominant gespielt und hätten sogar noch höher führen können“, zeigte sich TSV-Coach Harry Weiß begeistert. Zweimal Manuel Daumoser sowie Manuel Grundner und Lukas Loidl sorgten für die Treffer der Hausherren, Aspis-Spielertrainer Leonidas Balderanos hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt. Nach vielen Wechseln litt der Spielfluss und die Gäste konnten durch den Doppelpack von Rafail Sokrates nochmals verkürzen. (vs)

TSV Grüntegernbach: Verletzung überschattet Testkick

Zur Nebensache wurde das Ergebnis im Testspiel der Fußballer des TSV Grüntegernbach gegen den SV Schwindegg. Gästespieler Michelle D’Amico von Schwindegg musste mit einer Knieverletzung in die Erdinger Notaufnahme gebracht werden. Die Partie endete 2:1 für die Heimmannschaft. Spielerisch sei noch viel Luft nach oben, meinte Grüntegernbachs Sportlicher Leiter Wolfgang Schnappberger nach der Partie, die durch „intensive und auch hart geführte Zweikämpfe“ geprägt gewesen sei.

Sehenswert war der Führungstreffer von Christian Schwarzenbeck, der sich gegen seinen Schwindegger Gegenspieler und den Torwart durchgesetzt hatte und aus spitzem Winkel mit links einschob (39.). Philipp Scharinger gelang mit einem unhaltbaren Schuss der Ausgleich (49.). In der 79. Minute tankte sich schließlich Grüntegernbachs Julius Tafelmeier durch den Schwindegger Strafraum und schloss überlegt ins kurze Eck zum 2:1-Siegtreffer ab. (vs)

Rot-Weiß Klettham: „Konditionell noch klar hinten dran“

Die Kreisklasse-Fußballer von Rot-Weiß Klettham haben ihr Testspiel beim SV Hörgertshausen 0:3 verloren. Die Niederlage war auch in der Höhe verdient. Nach nur sechs Minuten ging der SVH in Führung, ehe Klettham seine beste Phase hatte, jedoch zweimal am Pfosten scheiterte. Nach der Pause spielte aber nur noch Hörgertshausen und schraubte das Ergebnis auf 3:0 hoch. „In der zweiten Halbzeit war der Gegner klar überlegen und hat auch verdient gewonnen“, erklärte RWK-Co-Spielertrainer Thomas Greckl nach der Begegnung. Er sieht noch viel Arbeit vor sich und der Mannschaft: „Die Vorbereitung läuft aufgrund einiger Corona-Ausfälle nicht gut. Wir merken, dass wir konditionell noch klar hinten dran sind“, bilanzierte Greckl. (vs)

FC Hohenpolding: Souveräner 2:0-Erfolg

Einen nie gefährdeten 2:0-Erfolg hat Fußball-Kreisklassist FC Hohenpolding gegen das A-Klassenteam aus Neufraunhofen eingefahren. „Wir haben von Beginn an gedrückt und viele Chancen herausgespielt“, sagte Spielertrainer Thomas Bachmaier, der sogar zwei Strafstöße vergab. Besser machte er es in Minute 19, als er mit einem gekonnten Heber dem Gäste-Keeper keine Chance ließ. Nach dem Seitenwechsel waren es weiterhin die Hohenpoldinger, die das Geschehen kontrollierten und durch das 2:0, das auf das Konto von Maximilian Nitzl ging, für die Entscheidung sorgten. Nach vielen Verletzungssorgen war der Auftritt für Bachmaier „ein Schritt in die richtige Richtung“. (vs)