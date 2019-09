Lanzinger: „Jetzt ist Mentalität gefragt“

Fußball - Bezirksliga Nord

In einer vorgezogenen Partie der Bezirksliga Nord gastiert der FC Moosinning am Donnerstagbend (19.30 Uhr) beim SVA Palzing.

Moosinning – Die Gelb-Schwarzen haben von den letzten sieben Spielen nur eins gewonnen, müssen also dringend punkten, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

„Man könnte aber auch sagen, wir haben seit vier Spielen nicht mehr verloren“, sagt Moosinnings Sportlicher Leiter Rupert Lanzinger dazu., fügt aber an: „Es wird Zeit, dass wir langsam in die Spur kommen. Wir müssen die Spiele einfach heimbringen.“ Bis auf die zweite Halbzeit bei der 1:2-Niederlage in Schwaig habe man den Gegner jeweils beherrscht, „aber wir haben uns oft selbst um den Lohn gebracht“. Als Beispiel führt Lanzinger die jüngste Auswärtspartie in Manching an, die nach einer 2:0-Führung des FCM noch 2:2 endete. „Eigentlich hätten wir zur Halbzeit schon 5:0 führen müssen, aber dann haben wir ein Eigentor kassiert und schließlich noch Unentschieden gespielt.“ Für ihn ist klar: „Das ist eine Mentalitätssache.“

Dem Sportlichen Leiter fehlt die hundertprozentige Konzentration vom Anfang bis zum Schluss, sowohl im Angriff, als auch in der Abwehr. Er betont ausdrücklich, dass es in der Mannschaft und auch mit Trainer Helmut Lucksch passe, „aber ein paar von den Jungs sind nicht immer hundertprozentig bei der Sache und gehen auch nicht aggressiv genug an die Sache ran“.

Elf Gegentore hat der FCM nach elf Spielen kassiert. „Davon haben wir zwei selbst geschossen, und acht hätten wir locker verhindern können“, spricht Lanzinger Klartext. „Und das nervt einfach.“ Wenn man vorne mitmischen wolle, dürfe so etwas nicht passieren. Er habe bereits in der Vorbereitung gewisse Anzeichen erkannt und habe sich den TSV Eching von vor zwei Jahren erinnert gefühlt. „Die haben auch stark begonnen und sind dann langsam immer weiter abgerutscht.“

Deshalb sei es jetzt ganz wichtig, dass in Palzing gepunktet werde. „Das ist ein kleiner Platz, und wir wissen, wie es da zur Sache geht“, betont Moosinnings Sportlicher Leiter. „Das ist kein einfacher Gegner, und da ist jetzt Mentalität gefragt.“

Auf sieben Spieler muss FCM-Trainer Lucksch heute Abend aus den verschiedensten Gründen verzichten. So stehen Junis Ibrahim, Maxi Lechner, Kerim Cetinkaya, Matthias Eschbaumer, Nikola Mavracic, Valdrin Nuredini und Marco Esposito nicht zur Verfügung. Dennoch fordert Lanzinger, dass gepunktet wird, „denn wir wollen auf alle Fälle vorne hinschmecken“.

