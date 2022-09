A-Klasse 7: Der Plan: Siegerparty auf dem Herbstfest - Moosinning II will nach Derby wieder feiern

Von: Sebastian Voichtleitner

Teilen

Sebastian Kollmannsberger: „Mit sechs Punkten aus Eitting würde es sich gut auf dem Herbstfest feiern lassen“ © FC Moosinning

Auch wenn es eine Momentaufnahme ist, „die gemeinsame Tabellenführung mit dem FC Neufahrn genießen wir natürlich“, gibt Kletthams Coach Erich Witt vor dem Topspiel gegen die SpVgg Neuching mit einem Schmunzeln zu.

Landkreis Erding – Die Favoritenrolle sieht er dennoch ganz klar beim Gegner: „Die SpVgg hat nicht nur sehr gute junge Spieler, sondern mit Zoran Pejic auch einen starken Vollstrecker, den wir noch gut kennen. Mal schauen, ob wir einen Punkt gegen den Aufstiegskandidaten mitnehmen können.“

An den Rot-Weißen wollen die Hausherren in der Tabelle vorbeiziehen. Wie das klappen soll, erklärt Neuchings Sportchef Rudi Weber: „Im Gegensatz zur unglücklichen Niederlage gegen Finsing müssen wir gegen Klettham unsere Chancen nutzen und noch konzentrierter spielen, denn dieser Gegner ist ein anderes Kaliber.“ Positiv stimme ihn die Personalsituation, denn bis auf den Langzeitverletzten Fabian Ernsberger ist der Kader komplett.

Klare Vorzeichen in Buch, wenn der Tabellenführer aus Neufahrn zu Gast ist. „Der Gegner hat beim 6:1 in Eitting gezeigt, dass man ihn nur schwer stoppen kann, wenn er ins Rollen kommt“, so SG-Pressesprecher Albert Bowinzki, der den FCN am Ende ganz weit vorne sieht. Dennoch sei sein Team nicht chancenlos: „Viele Urlauber kehren zurück, Angeschlagene konnten sich am spielfreien Wochenende auskurieren, und Volksfestspiele sind sowieso die besten. Wir wollen in der Liga endlich Fuß fassen, weshalb nur drei Punkte zählen.“

Auch bem FC Moosinning ist die Vorfreude auf das Volksfestschmankerl groß, denn sowohl zweite als auch dritte Mannschaft sind schon am Samstag beim FC Eitting im Einsatz. „Da freuen sich auch die Fans. Mit sechs Punkten aus Eitting würde es sich gut auf dem Herbstfest feiern lassen“, gibt Sebastian Kollmannsberger die Marschrichtung vor. Die Chancen seien gut, eventuell könnten aufgrund der Spielansetzungen auch Spieler des Kreisklassenteams im nahezu kompletten Kader auflaufen. Der FCM ist für Eitting ohnehin ein Angstgegner, der in der Vorsaison beide Duelle gewann.

Ins Derby gegen den FC Langengeisling 2 geht Gastgeber SpVgg Eichenkofen mit voller Kapelle. Den Ausgang des Spiels hat man laut Coach Matthias Kurz wie so oft eigentlich selbst in der Hand: „Wir müssen einfach endlich mehr Tore erzielen und konsequenter vor der Kiste werden.“ Würde sein Team dann auch noch „den extrem starken und stabilen Rene Mecking“ in Schach halten, stünden die Chancen auf den Prestigesieg äußerst gut. Langengeislings Kader ist weiterhin breit aufgestellt. Der prominenteste Ausfall ist auf der Trainerbank zu finden: Coach Sebastian Held verweilt noch im Urlaub.

Nach der 2:4-Pleite aus der Vorwoche beim FC Eitting sitzt der Stachel bei der SV Walpertskirchen 2 noch tief: „Ich glaube, in Eitting hängt jetzt ein Bild vom besten Akteur des Spiels in der Kabine – ich meine den Pfosten“, so SV-Spielertrainer Sergio Linke. Nach vier Partien und weiterhin null Punkten will er seinen Mannen aber nicht zu große Vorwürfe machen: „Wir waren dreimal in Führung und haben auch viele Chancen stark herausgespielt. Einziges Manko war einfach, dass wir nie nachgelegt und zu viel vergeben haben.“ Im Duell der Kellerkinder soll es nun beim FC Erding mit den ersten Punkten klappen, nur die Kadersituation bereitet Linke Sorgen, denn aufgrund vieler Ausfälle im Kreisliga-Kader müssen viele Akteure aus der Zweiten hochrutschen. Auch die Torhütersituation ist aktuell noch nicht besetzt. (SEBASTIAN VOICHTLEITNER)

Tabelle

1. FC Neufahrn 4 14: 7 10

2. RW Klettham II 4 12: 5 10

3. Neuching 4 11: 2 9

4. Langengeisling II 4 11: 5 9

5. Spfr. Schwaig II 4 10: 6 9

6. FC Moosinning III 4 5: 6 6

7. FC Eitting II 3 7: 10 4

8. Hörlkofener SV 4 19: 8 3

9. SpVgg Eichenkofen 3 5: 4 3

10. SV Buch/Buchrain 3 3: 8 3

11. FC Finsing III 4 2: 23 3

12. FC Erding 3 2: 10 1

13. Walpertskirchen II 4 4: 11 0