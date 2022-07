FC Forstern: Fast nur Erfolgsmeldungen - Über 500 Aktive im Spielbetrieb

Ein großes Dankeschön für die Verdienste um den FC Forstern: Geschenke für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz bekamen (ab 2. v. l.) Markus Fritsch, Markus Stanner, Dominic Masion und Josef Keilhacker von Georg Els (l./Abteilungsleiter Sport) sowie (v. r.) den Abteilungsleitern Andi Oeller und Marc Lindenblatt. © Eicke Lenz

Einen beeindruckenden Vortrag hielt Abteilungsleiter Marc Lindenblatt in der Jahreshauptversammlung der Forsterner Fußballer.

Forstern – Er ließ das abgelaufene Jahr vor 50 anwesenden Mitgliedern Revue passieren und bedankte sich bei allen, die den Verein im abgelaufenen Jahr unterstützt hatten. Das Motto „Mia san Forstern“ wird beim FC Forstern weiter großgeschrieben und hat eine besondere Bedeutung für den Verein. Lindenblatt gratulierte der zweiten Damenmannschaft zur BOL-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Landesliga. Er freute sich sehr über den dritten Platz der B-Juniorinnen bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres anlässlich der Sportlerehrung des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Stolz gab er auch bekannt, dass die Abteilung Fußball 3000 Euro an den Erdinger Hospizverein gespendet hat.

Lindenblatt bedankte sich bei Alexander Fox, der die Webseite des FC auf den neuesten Stand gebracht und die Außendarstellung des Vereins deutlich verbessert hat. Die Forsterner Fußballerinnen haben mittlerweile weit mehr als 1000 Follower, und das FC Forstern TV hatte insgesamt 14 908 Views, wobei das Landespokalfinale gegen den 1. FC Nürnberg mit 5683 Klicks die beste Quote aufwies.

FC Forstern: 19 Mannschaften und fünf Damen-/Mädchen-Mannschaften - 35 Trainer

Anschließend legte Forsterns Abteilungsleiter erstklassige Zahlen vor: Die Fußballabteilung hat knapp 600 Mitglieder, darunter 443 Spieler und 109 Spielerinnen, die mit der SG auf 120 ansteigen. 19 Mannschaften sind im Spielbetrieb, zu denen noch fünf Damen/Mädchen-Mannschaften kommen, und für die insgesamt 35 Trainer tätig sind. Lindenblatt erläuterte, in welchen Spielklassen die Teams spielen und zählte die Qualifikationen der Trainer auf – von der DFB-Elite-Jugendlizenz über die B- und C-Lizenz bis hin zur Junior-Coach-Ausbildung –, die nötig sind, um 37 Trainingseinheiten unter der Woche für die elf Spiele jedes Wochenende zu gewährleisten.

Recht detailliert waren auch die Ausführungen des neuen Sportlichen Leiters Georg Els, der die vergangene Spielzeit unter die Lupe genommen hatte. Er bedankte sich bei den Trainern Jürgen Kasper (1. Mannschaft) und Benny Wall (2.), begrüßte den neuen Trainer Florian Guggenberger, der zuletzt Forsterns Frauen in der Regionalliga Süd betreut hatte, und erläuterte die Spielgemeinschaft mit dem SV Buch.

Mädchen-Nachwuchsmannschaft bei weltgrößten Turnier in Oslo

Hans-Jürgen Lukschanderl, Sportlicher Leiter der Damen, berichtete vom Abstieg der Frauen aus der Regionalliga und gab Ziele für die neue Saison aus. Er freute sich über den Aufstieg der Frauen-Zweiten mit Trainer Stefan Baumgartner in die Landesliga. Gleichzeitig wurde das neue Trainerteam der Zweiten vorgestellt. Zukünftig übernimmt Julia Deißenböck mit Co-Trainerin Corinna Grimm die Mannschaft mit dem Ziel Klassenerhalt.

Lukschanderl lobte die B-Juniorinnen mit Trainer Max Kaifel, die sich als jüngste Bayernliga-Mannschaft im vorderen Mittelfeld platzieren konnten und auch in der kommenden Saison vorne mitspielen wollen. Er verwies auf die guten Platzierungen der Mädchen-Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb als SG mit dem FC Moosinning. Als besonderer Höhepunkt werden die Jahrgänge 2006 und jünger heuer noch beim weltgrößten Mädchenturnier in Oslo an den Start gehen. Für die Jugendabteilung stellte Dominic Masion die Mannschaften mit ihren Aktivitäten und Höhepunkten vor und erläuterte die Planungen für die kommende Saison.

Die neue Führungsmannschaft der Forsterner Fußballer (hinten, v. l.): Georg Els, Samuel Boateng, Benny Wall, Franz Reiser, Max Reiser, Christian Marsch, Hans-Jürgen Lukschanderl, Wolfgang Häusler, Christian Strasser sowie (vorne, v. l.) Marion und Marc Lindenblatt, Janina Schüler, Andreas Oeller, Melanie Scherer und Peter Keilhacker. © Eicke Lenz

Nach dem Kassenbericht (siehe unten) stellte Baumgartner, der scheidende Trainer der zweiten Frauenmannschaft, den Antrag auf Schaffung eines Fußballangebots für Menschen mit Beeinträchtigung und legte seine Beweggründe sowie persönlichen Erfahrungen dar. Bisher gebe es im Landkreis Erding kein entsprechendes Angebot. Lindenblatt erklärte, dass wegen der aktuell noch fehlenden finanziellen Mittel eine Realisierung noch nicht unmittelbar möglich sei, aber auf jeden Fall weiterverfolgt werden solle.

Fast alle Posten einstimmig gewählt

Otto Steinbrunner sprach den altbekannten Mangel an Schiedsrichtern an, und Max Reiser verwies auf die Wichtigkeit der Einnahmen aus der Bandenwerbung. Er empfahl den Mitgliedern, ihre persönlichen Kontakte zu Firmen zu nutzen und auch selbst aktiv auf potenzielle neue Sponsoren zuzugehen.

Ein leichtes Amt hatte Björn Michael, Vorsitzender des FC Forstern, als Wahlleiter bei den Neuwahlen der Fußballabteilung. Alle Posten wurden per Akklamation gewählt – und bis auf eine Ausnahme auch einstimmig.

Neuwahlen

Abteilungsleiter: Marc Lindenblatt, 2. Abteilungsleiter: Andreas Oeller, 3. Abteilungsleiterin: Melanie Scherer; Jugendleiter: Benny Wall, Jugendleiter Großfeld: Franz Reiser, Jugendleiter Kleinfeld: Tobias Keserü – unterstützt von Samuel Boateng; Sportlicher Leiter Damen: Hans-Jürgen Lukschanderl, 2. Sportlicher Leiter Damen: Wolfgang Häusler, Sportlicher Leiter Herren: Georg Els, 2. Sportlicher Leiter Herren: Jürgen Kasper; Kassier: Peter Keilhacker, 2. Kassiererin: Marion Lindenblatt; Schriftführerin: Janina Schüler; Kassenprüfer: Christian Strasser und Bernd Rühmann; Beisitzer: Max Reiser und Christian Marsch.

Kassenbericht: Respektabler Überschuss trotz Corona

In der Mitgliederversammlung der Fußballabteilung des FC Forstern hat Kassier Peter Keilhacker erfreuliche Zahlen vorgelegt, was wenig wundert, denn der gelernte Bankkaufmann hatte einen strengen Lehrmeister. Seit Mitte der 70er-Jahre war sein Vater Josef Keilhacker für die Finanzen des FC Forstern verantwortlich. Dieser hatte sich erst vor einigen Jahren entschlossen, zwar kürzertreten zu wollen aber dennoch seinem Sohn als 2. Kassier unterstützend zur Seite zu stehen.



Peter Keilhacker konnte trotz stark rückläufiger Einnahmen von knapp 130 000 Euro in 2019 über 80 000 Euro in 2020 auf unter 60 000 Euro in 2021 einen respektablen Überschuss von 16 600 Euro präsentieren. Dieser Überschuss werde für die Bauvorhaben des FC auch notwendig sein. Der Schatzmeister zeigte sich erfreut darüber, dass die Haupteinnahmequellen wie Beiträge, Spenden und Bandenwerbung stabil geblieben seien und für zwei Drittel aller Einnahmen gesorgt hätten. Die Ausgaben wurden drastisch reduziert, denn während der Pandemie fielen kaum Kosten für den Trainings- und Spielbetrieb an.



Zum Abschluss verabschiedete Peter Keilhacker seinen Vater, der nun endgültig aufhören werde. Die Kassiere wurden einstimmig entlastet.