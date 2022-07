FC-Langengeisling-Kicker haben ein großes Herz und spenden für Hilfsorganisationen

Ein Herz für Bedürftige haben die Geislinger Fußballer: Je 960 Euro haben sie für die Tafel Erding und die Flüchtlingshilfe gesammelt. Bei der Scheckübergabe dabei waren (v. l.) Maxi Maier (Sportlicher Leiter und Öffentlichkeitsarbeit beim FCL), Petra Bauernfeind (Tafel Erding), Markus Obermaier und Felix Wagenlehner (beide FCL-Mannschaftsrat), Anja Hirsch (Wirtin „Blauer Hirsch“), Kilian Kaiser (FCL-Mannschaftsrat), Stefan Lanio (Flüchtlingshilfe) und FCL-Vorsitzender Josef Kaiser. Foto: Verein © Verein

Der FC Langengeisling hat sich in diesem Jahr bereits mehrfach für gemeinnützige Organisationen eingesetzt. So wurde unter anderem die Registrierung von Stammzellenspendern in Zusammenarbeit mit der DKMS forciert.

Langengeisling – Außerdem läuft aktuell die Partnerschaft mit dem Fendsbacher Hof an, um Menschen mit Behinderung zu inkludieren und um Geldspenden zu sammeln. Am Samstag geht deshalb zum ersten Mal beim FCL der Fendsbacher Hof Cup über die Bühne.

Der FC Langengeisling 2, die SpVgg Eichenkofen, der FC Erding und der SC Kirchasch 2 spielen morgen in Geisling um den Cup. Los geht’s um 13 Uhr mit den beiden Halbfinals. Um 17 Uhr wird der 3. Platz ausgespielt, das Finale steigt um 18 Uhr. Gespielt wird jeweils 2 x 30 Minuten. Bei einem Unentschieden gibt es sofort Elfmeterschießen. Am Barbecue- Grill und am Schankwagen können sich Spieler und Zuschauer stärken.

„Wir sind stolz darauf, dass wir zuletzt 1920 Euro spenden konnten“, sagt der Sportliche Leiter Maxi Maier. „Die Flüchtlingshilfe sowie die Tafel Erding haben jeweils 960 Euro für ihre Hilfsorganisation erhalten. Das Geld verwenden sie für ihre vielfältigen humanitären Aktionen. Unter anderem ist der Ukraine-Krieg eine große Herausforderung für beide Einrichtungen. Zusammen mit einigen Spielern aus dem Mannschaftsrat der Fußballer wurden die Schecks an Petra Bauernfeind und Stefan Lanio übergeben. Die nächste Spende der FCL-Kicker folgt dann nach dem 1. Fendsbacher Hof Cup.