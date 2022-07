Moosinninger Endspurt: Fünf Tore in der letzten halben Stunde gegen den FC Eitting

Der FC Moosinning mit (v. l.) Johannes Volkmar, Mäx Lechner und Dennis Stauf drehte in der zweiten Hälfte auf und feierte einen 5:1-Erfolg gegen Eitting. © Christian Riedel

Fast eine Stunde lang behauptete der FC Eitting gegen den FC Moosinning ein torloses Remis. Dann aber setzte sich der Bezirksligist noch 5:1 durch.

Eitting – Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, auch wenn der FCM bessere Tormöglichkeiten hatte. Doch mit Christoph Härtl und Michael Pech in der Abwehrzentrale stand Eitting sicher.

Nach der Pause wechselte der FCE neunmal aus, damit ging die Ordnung in der Abwehr verloren, was Trainer Thomas Zellermeyr aber bewusst in Kauf nahm, „denn ich will einfach alle Spieler vom Kader auch unter Wettkampfbedingungen testen. Natürlich taten sich dann in der Zentrale Lücken auf.“

FC Moosinning: Führung erst nach einer Stunde

Die Gäste trafen erstmals nach knapp einer Stunde. Georg Ball kam frei zum Schuss, den Torwart Christoph Kressierer per Fußabwehr entschärfte, doch Maxi Lechner staubte per Volleyschuss ins lange Eck ab (59.). Nur vier Minuten später verwertete Alex Auerweck aus kurzer Distanz eine scharfe Hereingabe von Lechner zum 2:0. Dann zirkelte Stefan Haas aus halblinker Position einen Freistoß über die Mauer in den Winkel.

Für Moosinnings Trainer Chris Ball waren die Tore Folge ihrer Überlegenheit: „Wir hatten schon in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten, doch in der zweiten Halbzeit waren wir noch zielstrebiger.“ In der 80. Minute traf Dennis Stauf aus halbrechter Position mit einem tollen Freistoß ins lange Eck. Fünf Minuten später spielte Haas Yannik Sassmann den Ball wunderbar in die Gasse, und Eittings Torwart hatte erneut das Nachsehen. Eitting kam in der Schlussminute noch zum Ehrentor durch Maxi Jäkel, der eine zu kurze Rückgabe erahnt hatte.