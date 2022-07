FC Schwaig kommt zweimal zurück - Held-Truppe lässt sich von Rückständen nicht entmutigen

Allein gegen drei: Raffi Ascher (2. v. r.) setzt sich gegen die halbe Karlsfelder Hintermannschaft durch. Er erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. © Christian Riedel

Mit einem 2:2-Unentschieden gegen den TSV Eintracht Karlsfeld ist der FC Schwaig in seine zweite Landesliga-Saison gestartet.

Schwaig – Dabei hatten beide Teams genügend Chancen, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Im Gegensatz zu den Gästen, die in Bestbesetzung antreten konnten, musste Schwaig improvisieren, fehlten doch im Defensivbereich einige wichtige Spieler. Trainer Ben Held lief in der Innenverteidigung auf, Ricardo Maier und Nils Wölken agierten zusammen im defensiven Mittelfeld.

Wie wichtig eine stabile Abwehr gegen einen so spiel- und offensivstarken Gegner wie Karlsfeld sein würde, war dem Schwaiger Trainerteam bewusst. Ebenso, dass man brenzlige Situation überstehen wird müssen. Und so kam es dann.

Freistoßtor bringt Karlsfeld in Front - Ascher egalisiert

Die ersten Minuten spielten beide Teams mutig nach vorne, konnten aber das gegnerische Tor nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Das änderte sich in der 10. Minute. Nach einem Foul am schnellen Rechtsaußen Abdul Bangura entschied Schiedsrichter Patrick Meixner auf Freistoß am rechten Strafraumeck. Doch anstatt von dieser Position nach innen zu flanken, zirkelte Karlsfeld Kapitän Fitim Raqi die Kugel wunderschön über die Mauer aufs kurze Eck. Torwart Franz Hornof erreichte den Ball zwar noch, konnte die Gästeführung aber nicht mehr verhindern.

Schwaig zeigte sich vom frühen Rückstand nicht geschockt und kam seinerseits nur zwei Minuten später zur großen Ausgleichschance. Raffi Ascher spielte mit Sturmpartner Vincent Sommer einen Doppelpass und lief alleine auf Torwart Dominik Krüger zu. Karlsfelds Schlussmann behielt aber die Nerven und parierte bravourös. Eine Minute später fing Maxi Hellinger einen Flachpass von Krüger ab, schob den Ball aber aus 16 Metern neben das Tor. In der 27. Minute fiel der Ausgleichstreffer für Schwaig. Einen Freistoß von Tobi Bartl legte Nils Wölken im Strafraum per Kopf quer auf Ascher, der aus acht Metern per Drehschuss zum 1:1 traf.

Erneute Gästeführung

Auf der anderen Seite parierte Hornof zweimal prächtig. Zuerst wehrte er nach einer schönen Flanke von Kubilay Celik von der linken Seite den Schuss von Abdul Bangura ab, ehe er gegen Christoph Traub die Oberhand behielt.

Nach dem Seitenwechsel kam Markus Straßer und sorgte für neuen Schwung in der Offensive. Nach einem schönen Diagonalball legte Straßer die Kugel in die Mitte. Ascher zog aus zehn Metern ab, aber ein Abwehrspieler rettete auf der Linie.

In der 64. Minute gingen die Gäste erneut in Führung: Einen schönen Pass in die Tiefe legte Michael Dietl uneigennützig quer, sodass der mitgelaufene Celik nur noch den Fuß hinhalten musste. Doch Schwaig ließ sich auch dieses Mal nicht unterkriegen und drängte vehement auf den Ausgleich. Zunächst schob Straßer nach einem schönen Steilpass den Ball knapp am kurzen Pfosten vorbei. Besser klappte es in der 80. Minute. Eine Ecke von Hannes Empl verlängerte Ascher mit dem Kopf auf Tobi Jell, der freistehend aus sieben Meter zum 2:2 einschoss.

Held hat Siegtreffer auf dem Fuß

Nun hatten beide Teams noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Held, der inzwischen im Sturm spielte, bekam einen geblockten Ball von Straßer vor die Füße, doch sein Drehschuss verfehlte das Tor nur um wenige Zentimeter. Auf der Gegenseite setzte sich Dietl auf dem linken Flügel schön durch, aber sein Schuss verfehlte ebenso sein Ziel.

So blieb es am Ende beim 2:2, mit dem beide Teams gut leben können. Für Schwaig geht es nun am Dienstag mit dem Auswärtsspiel beim bärenstarken FC Unterföhring weiter.