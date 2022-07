FC Schwaig: Mittelstürmer Ascher trifft von der Mittellinie - und sorgt für den ersten Saisonsieg

Alarmstufe Leon Roth: Der Schwaiger Angreifer hat Dimitrios Papadopoulos und Dachaus Torwart Korbinian Dietrich (v. l.) bereits überwunden, aber der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Dennoch gewann der Gastgeber 1:0 gegen den Aufsteiger. Frühe Entscheidung verpasst Keeper Hornof in Top-Form © Christian Riedel

Der FC Schwaig feiert einen 1:0-Erfolg dank des Geniestreichs seines Mittelstürmers. Gegner ASV Dachau war aber eine harte Nuss.

Schwaig – 1:0 gewann der FC Schwaig am Freitagabend sein Landesliga-Heimspiel gegen den ASV Dachau und holte sich nach zwei Unentschieden gegen Karlsfeld und Unterföhring den ersten Dreier. Matchwinner war Raffi Ascher mit seinem Treffer von der Mittellinie. Leicht war die Partie allerdings nicht. Die Elf von Trainer Ben Held verpasste es, trotz hochkarätiger Chancen den zweiten Treffer zu erzielen, und musste bis zum Ende zittern, da die Gäste in der Schlussviertelstunde gute Möglichkeiten ungenutzt ließen.

Der FC Schwaig begann mit derselben Startaufstellung wie drei Tage zuvor in Unterföhring. Da von den Verletzten niemand zurückkehrte, spielte Held wieder in der Dreierkette, Ricardo Maier und Nils Wölken auf der Doppelsechs.

Schwaig begann schwungvoll und ließ Ball und Gegner laufen. Doch trotz wesentlich mehr Ballbesitz waren Chancen zunächst Mangelware, sodass die Gäste in der 29. Minute die erste gute Möglichkeit hatten. Innenverteidiger Dimitrios Papadopoulos schlug einen schönen Flugball auf Andreas Roth. Der langjährige Pullacher Bayernligaspieler nahm am Sechzehner die Kugel gekonnt mit der Brust an, lief auf Torwart Franz Hornof zu, der aber mit einer tollen Fußabwehr sein Team vor dem Rückstand bewahrte.

FC Schwaig: Raffael Ascher von der MIttellinie

In der 43. Minute fiel das Tor des Tages: Raffi Ascher ließ zunächst einen Gegenspieler ins Leere laufen, ehe er an der Mittellinie stehend Torwart Korbinian Dietrich überlupfte – ein Treffer der Marke Tor des Monats.

Nur eine Minute später hatte Leon Roth die große Chance auf das 2:0. Nach schönem Pass in die Tiefe von Vincent Sommer lief er alleine auf das Tor zu, setzte die Kugel aber nur um Zentimeter neben den rechten Pfosten. Dann kam Tobi Jell nach einer Ecke von Hannes Empl freistehend aus acht Metern zum Kopfball, verfehlte das Tor aber knapp.

Nach dem Seitenwechsel spielte Held einen Ball an der rechten Linie entlang in den Lauf von Mikey Straßer, der kurz vor der Grundlinie in die Mitte passte, wo Ascher die Kugel wunderbar mit der Hacke in Richtung Tor beförderte. Der Torwart war bereits geschlagen, doch ein Dachauer Verteidiger kratzte den Ball noch von der Linie.

Chancen über Chancen auf beiden Seiten

Und es ging so weiter. Nach einer Ecke von rechts verpasste Jell freistehend am langen Pfosten nur um Zentimeter den Ball. Auf der Gegenseite setzte sich Roth schön auf dem Flügel durch, bediente Yazid Ouro-Akpo Adjai, dessen Schuss aus zehn Metern Schwaigs Keeper Franz Hornof parierte.

In der 64. Minute spielte Sommer einen überlegten Rückpass auf Roth, doch dessen Schuss aus elf Metern wehrte Torwart Dietrich bravourös ab. Drei Minuten später wurde Roth im Strafraum von seinem Gegenspieler Adjai gefoult, doch Schiedsrichter Jürgen Gabel ließ aller Proteste zum Trotz weiterspielen.

Die Partie wurde jetzt hektisch, und Dachau warf alles nach vorne. Immer wieder schlugen die Gäste weite Diagonalbälle auf ihre starken Außenspieler. Schwaig gelang es nun immer seltener, das Spiel zu beruhigen und den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Der eingewechselte Jonas Dworsky legte von der rechten Seite auf seinen Bruder David ab, dessen Schuss lenkte Hornof über die Querlatte.

ASV Dachau scheiterte am überragenden Hornhof

Auf der anderen Seite spielte Ascher Doppelpass mit Wölken, doch Schwaigs Mittelstürmer verpasste allein vor dem Torwart das erlösende 2:0.

In den letzten zehn Minuten bestürmten die Gäste das Schwaiger Tor, warfen alles nach vorne, erspielten sich Chancen, doch Hornof war an diesem Abend nicht zu überwinden. So blieb es am Ende beim knappen Sieg für den FC Schwaig. Nach drei Spielen in sieben Tagen hat die Held-Elf nun eine Woche Zeit, sich auf die schwere Aufgabe beim TSV Grünwald vorzubereiten.

FC Schwaig - ASV Dachau 1:0 (1:0)

FC Schwaig: Franz Hornof, Johannes Empl, Tobias Jell, Maximilian Hellinger (72. Tobias Bartl), Markus Straßer (72. Simon Georgakos), Nils Wölken, Leon Roth, Ricardo Maier, Vincent Sommer (57. Lucas Hones), Benjamin Held, Raffael Ascher (93. Mateus Hones)

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Dimitrios Papadopoulos, Christian Roth, Yazid Ouro-Akpo Adjai (62. Nicolas Peterfy), Thomas Rieger, David Dworsky (81. Sebastian Mack), Tobias Erl, Andreas Roth, Maximilian Bergner, Christoph Krüger, Miridon Rexhepi (58. Jonas Dworsky)

Schiedsrichter: Jürgen Gabe

Zuschauer: 150

Tor: 1:0 Raffael Ascher (42.)