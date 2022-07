Landesligist Schwaig bietet Bayernligist aus Ismaning Paroli

Der FC Schwaig (rote Trikots) unterlag dem Bayernligisten aus Ismaning nur knapp. © Christian Riedel

Im dritten Testspiel unterlag der FC Schwaig am Samstag dem Bayernligisten FC Ismaning knapp mit 2:3 (2:2) Toren und zeigte dabei eine gute Leistung.

Schwaig – Auch wenn am Ende den Spielern die Kraft etwas fehlte, weil sie nach einem Kurz-Trainingslager viele Übungseinheiten in den Knochen hatten, boten sie dem Favoriten so gut es ging Paroli. Von Beginn an spielte die Held-Elf schnell nach vorne und kam nach wenigen Minuten zur ersten guten Möglichkeit. Nach einer schönen Kombination über die linke Seite bediente Tobi Bartl Raffi Ascher, dessen Schuss aus 16 Metern nur knapp über die Querlatte strich.

In der 13. Minute fiel das erste Tor der Partie. Ein abgewehrter Schuss fiel Vincent Sommer vor die Füße, der die Kugel aus 25 Metern Entfernung direkt nahm und zum 1:0 ins linke untere Eck traf. Die Schwaiger Freude währte nur kurz, denn bereits in der 19. Minute fiel der Ausgleich. Nach einem schnellen Konter über die linke Seite und einem Missverständnis in der Hintermannschaft der Gastgeber hatte Elias Kollmann keine Mühe, aus fünf Metern zum 1:1 einzuschieben.

Drei Minuten später war es wieder der ehemalige Regionalligaspieler, der seine Farben 2:1 in Führung brachte. Dabei war das Tor fast eine Kopie des ersten Treffers. Wieder ging es auf der linken Seite schnell nach vorne, Querpass in die Mitte, und Kollmann staubte aus kurzer Distanz ab.

Zur Halbzeit ein gerechtes 2:2-Unentschieden

Doch Schwaig ließ sich davon nicht beirren und spielte weiter mutig nach vorne. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel behielt Ascher die Nerven und verwertete ein schönes Zuspiel von der linken Seite aus zehn Metern zum verdienten 2:2.

In der Pause wechselten beide Teams munter durch, sodass der Spielfluss zunächst darunter litt. In der 68. Minute entschied der gute Schiedsrichter Julian Neumann nach einem Foul im Strafraum auf Elfmeter für Ismaning. Dominik Hofmann schoss aber am linken Pfosten vorbei. Zehn Minuten vor dem Ende fiel dann der entscheidende Treffer zum 3:2 für Ismaning. Yannick Schad schlenzte einen Querpass aus 16 Metern flach ins rechte untere Eck und ließ Robin Schmid im Schwaiger Tor keine Abwehrchance.

Weiter geht es für Schwaig am Freitagabend um 19 Uhr in Eitting und dann am Samstag um 16 Uhr zu Hause gegen den FC Schwabing.