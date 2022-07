Das Pokalfieber steigt: Letztjähriger Finalist Altenerding trifft auf Eitting - fünf neue Vertreter

19 Landkreisvereine haben heuer gemeldet

Immerhin 19 Landkreisvereine haben am diesjährigen Pokalwettbewerb Gefallen gefunden, und im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Teilnehmer um zwei Vereine erhöht.

Erding – Während der FC Langengeisling, FC Moosinning und TuS Oberding auf eine Meldung verzichtet haben, gehen mit dem FC Türkgücü Erding, dem SC Kirchasch, der SG Buch/Forstern, der SpVgg Eichenkofen und dem SV Hörlkofen fünf neue Vertreter an den Start. Aufgrund des Zusammenschlusses zwischen dem SV Buch am Buchrain und der zweiten Mannschaft des FC Forstern gibt es ein Novum. Denn indirekt nimmt der FCF jetzt mit zwei Mannschaften am Pokalwettbewerb teil, was aufgrund der Federführung von Buch in der SG regelkonform ist.

Kreisspielleiter Ludwig Schmidt hat die anstehenden Paarungen veröffentlicht. Eine harte Nuss muss der letztjährige Finalist SpVgg Altenerding zum Auftakt knacken, denn man erwartet gleich den Kreisligisten FC Eitting im Sepp-Brenninger-Stadion. Allerdings wird das prestigeträchtige Duell, das es schon vergangenes Jahr gab und einen 2:1-Sieg der Veilchen brachte, erst in der 2. Runde ausgetragen, weil diese beiden Vertreter, wie auch elf weitere Landkreisteams, in den Genuss eines Freiloses kommen.

Am kommenden Mittwoch geht´s los

So sind am kommenden Mittwoch, 13. Juli, um 18.30 Uhr (Verlegungen vorbehalten) zunächst folgende Landkreisvertreter gefordert: FC Fraunberg – SV Eintracht Berglern, SG Buch/Forstern – SV Hörlkofen, SpVgg Langenpreising – FC Türkgücü Erding.

Eine Woche später geht es dann in die nächste Runde, und neben dem Duell zwischen Altenerding und Eitting stehen noch folgende Spiele mit Landkreisbeteiligung auf dem Programm. Am Mittwoch, 20. Juli, um 18.30 Uhr spielen (Änderungen vorbehalten): DJK Ottenhofen – FC Forstern, SpVgg Neuching – FC Finsing, SpVgg Altenerding – FC Eitting, SC Kirchasch – TSV Dorfen, SpVgg Eichenokfen – RW Klettham, Sieger Fraunberg/Berglern – SC Moosen, Sieger Buch/Hörlkofen – FC Erding, Sieger Langenpreising/Türkgücü Erding – Aspis Taufkirchen.