FC FORSTERN

Schwer zu stoppen: Diesen Zweikampf entschied der Altenerdinger B-Jugendspieler Ben Schiwietz (liegend) gegen JFG-Angreifer Yasin Heckormaz für sich, aber die JFG gewann am Ende 2:1. Hannes Inninger (r.) beobachtet die Szene. Foto: anh © anh

Am Wochenende waren etliche Jugendteams der Vereine im Landkreis Erding im Einsatz und kämpften in der laufenden Runde um Punkte.

D-Juniorinnen: FC Langengeisling – ASV Glonn 4:0 - Viele Zuschauer wollten das Topspiel des Spitzenreiters gegen den Tabellenzweiten Glonn sehen. Die FCL-Mädels waren von Anfang an sehr aktiv und fokussiert und ließen den Gegner nicht zur Entfaltung kommen. Die logische Konsequenz daraus waren die vier Tore, die Pia Enghardt, Pia Vogel, Magdalena Pointner sowie eine Glonnerin per Eigentor erzielten. Trainer Michael Karamatic freute sich: „Die Mädels haben ein super Spiel abgeliefert und damit die Tabellenführung ausgebaut.“ pir

FC LANGENGEISLING

E-Juniorinnen: FC Moosinning - FC Langengeisling 6:1 (5:0) - Die Geislinger E-Juniorinnen erwischten einen richtig schlechten Start im Spiel gegen sehr spiel- und vor allem schussstarke Mädels aus Moosinning. Nach der Pause konnte das Spiel sehr offen gestaltet werden, und das sollte für die kommenden Spiele Mut machen. Für Geisling traf Magdalena Pointner. Im nächsten Spiel am Samstag geht es gegen den Tabellenersten Baldham-Vaterstetten. (toh)

FSV STEINKIRCHEN

E-Junioren: FSV Steinkirchen-RW Klettham 2:3 (1:2) - Bereits nach zehn Minuten stand es 2:0 für die Gäste. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Hannes Baumgartner zum 1:2. Nach dem Pausetee war Steinkirchen das spielbestimmende Team, und Jakob Eibl erzielte den verdienten und umjubelten Augleich. Bitter bestraft wurde die FSV-Jugend nach drei Aluminiumtreffern von Bastian Zierl, Paul Hermann und Quirin Selmaier durch einen Konter von Klettham zum 2:3-Endstand. Die Rot-Weißen entführten somit die ersten drei Punkte aus dem Holzland. (se)

E-Junioren: TSV Isen II - FSV Steinkirchen II 5:3 (2:2) - Bei bestem Fritz-Walter-Wetter erzielte Leo Kehrer die Führung für den FSV, doch Isen antwortete mit zwei schnellen Toren zur Isener Führung. Kurz vor der Halbzeit konnte Kehrer nach schönem Pass von Julian Lachner ausgleichen. Eine kurze Schwächephase des FSV nutzte Isen mit zwei Toren zur 4:2-Führung. Quirin Bayer erzwang durch einen scharf getretenen Freistoß ein Eigentor von Isen und verkürzte, doch das Heimteam erzielte im Gegenzug den 5:3-Siegtreffer. (se)

JFG SEMPT ERDING

C-Junioren: SV Vötting-Weihenstephan - JFG Sempt Erding 1:13 (0:7) - Die C1 der JFG Sempt Erding startete im Auswärtsspiel beim SV Vötting-Weihenstephan in die Saison. In einer sehr einseitigen Partie ließen die Erdinger dem Gastgeber vom Anfang an keine Chance, sodass man bereits bis zur Pause 7:0 in Führung lag. Auch in der zweiten Hälfte hatte Vötting der spielerischen Überlegenheit der JFG nichts entgegenzusetzen, sodass die Erdinger souverän mit 13:1 als Sieger vom Platz gingen. Für die JFG trafen: Julian Posch (2), Christian Vukasinovic (2), Arda Ucakli (4), Julian Jones, Jarno Gebauer (2), Korbinian Mühleib und Benji Dracosu. (sj)

D-Junioren: JFG Sempt Erding III - SpVgg Altenerding III 2:1 (2:1) - Ein packendes Duell auf Augenhöhe lieferte sich die D 3 der JFG Sempt Erding mit der SpVgg Altenerding 3. Während die JFG durch Tore von Emilio Pomeroli verdient mit 2:1 in die Pause ging, drängten die Gäste in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich. Aber mit einer tollen kämpferischen Leistung und etwas Glück konnten die Erdinger die knappe Führung bis zum ersehnten Schlusspfiff verteidigen. Nach drei Siegen aus drei Spielen steht die JFG Sempt Erding damit an der Tabellenspitze der Kreisklasse. (sj)

SPVGG ALTENERDING

B-Junioren: (SG) TSV Wartenberg - SpVgg Altenerding 2:7 (0:3) - Die SpVgg wurde im Lipp-Cup-Viertelfinale ihrer Favoritenrolle gerecht. Nach kurzem Abtasten übernahmen die Gäste die Initiative, und bis zur Pause hatten Tore von Emilio Polsfuss, Luca Hofer und Romeo Geisl für die Vorentscheidung gesorgt. Nach Wiederbeginn gab es auf Seiten der SpVgg zu viele Einzelaktionen, sodass man erst nach 20 Minuten zum nächsten Treffer kam, für den Geisl verantwortlich war. Wenig später erhöhte Maximilian Geiger auf 5:0. In der Schlussphase schlich sich Leichtsinn ein, sodass Wartenberg auf 2:5 verkürzte. Aber ein von Filip Ivanov verwandelter Strafstoß und ein Eigentor des SG-Keepers brachten den Endstand. anh

C-Junioren: (SG) FC Moosinning/SV Eichenried - SpVgg Altenerding 0:2 (0:1) - Nach ausgeglichener Anfangsphase, in der die SG die beste Chance zur Führung hatte, übernahmen die Gäste dann das Zepter und belohnten sich dank eines Tores von Oliver Baron mit der Führung. Bis zur Pause blieb Altenerding besser, konnte jedoch keinen zweiten Treffer nachlegen. Zehn Minuten nach Wiederbeginn war es dann aber soweit, und Faruk Mazlumoglu traf nach Vorlage von Patrik Beslic zum 2:0. Die Hausherren gaben sich aber nicht geschlagen, doch der durchaus verdiente Anschlusstreffer gelang nicht. anh

D-Junioren: SpVgg Altenerding II - TSV Dorfen 2:4 (2:2) - Nach der Pleite in Isen zogen die Veilchen auch im zweiten Landkreisderby den Kürzeren. Zwar traf Lennox Höhne früh zur Führung, doch dann drehte der TSV mit zwei Toren die Partie. Jedoch fanden auch die Gastgeber die passende Antwort, und Peer Krop glich aus. Die zweite Hälfte begann verhalten, doch dann übernahmen die Gäste mit zunehmender Spieldauer das Kommando. Aber erst zehn Minuten vor Schluss ging man wieder in Führung. Als die SpVgg dann alles nach vorne warf, lief man in einen Konter, der die endgültige Entscheidung brachte. anh

A-Junioren: TSV Dorfen - SpVgg Altenerding 1:2 (0:1) - Mit viel Glück konnte sich die SpVgg beim TSV Dorfen durchsetzen. Nach überlegener Anfangsphase ließen sich die Veilchen das Spiel aus der Hand nehmen, doch als der TSV drängte, traf Jannick Obermaier zur 1:0-Führung. Trotz Überlegenheit der Gastgeber brachten die Gäste die knappe Führung in die Pause. Nach Wiederbeginn konnte Dorfen den Druck weiter erhöhen, doch dank eines starken Altenerdinger Keepers Sebastian Kahl und der mangelhaften Chancenverwertung des TSV fiel der Ausgleich nicht. 16 Minuten vor Schluss schloss Florian Donig einen Konter zum 2:0 ab. Fünf Minuten vor Schluss konnte Dorfen verkürzen. Als ein TSV-Angreifer wenig später frei zum Schuss kam, drohte der Ausgleich. anh



C-Junioren: VfB Eichstätt - SpVgg Altenerding 1:7 (1:3) - Nach fast viermonatiger Vorbereitung wurden die Veilchen endlich „losgelassen“ und feierten zum Saisonstart einen Kantersieg. Der Auftakt war bombastisch, denn schon nach drei Minuten hatte Patrick Beslic mit einem Doppelpack für eine beruhigende 2:0-Führung gesorgt. Als der VfB verkürzte, hatte Beslic die passende Antwort und stellte vor der Pause den alten Abstand wieder her. Nach Wiederbeginn war die SpVgg nicht mehr zu stoppen. Weitere Treffer von Levin Kronthaler (2), Ayham Hashim und abermals Beslic drückten die Überlegenheit auch im Ergebnis mehr als deutlich aus. anh



B-Junioren: SpVgg Altenerding - JFG Sempt Erding 1:2 (1:2) - Nach zwei Auftaktsiegen gab es für den Tabellenführer mit der ersten Saisonniederlage ein böses Erwachen. Die Veilchen kamen anfangs gar nicht in die Partie, und Erding war klar überlegen, sodass der Lokalrivale schon nach 15 Minuten mit 2:0 in Front lag. Als Luca Hofer drei Minuten später im Strafraum gefoult wurde, konnte Emilio Polsfuss vom Punkt verkürzen, doch trotz allem zeigte man bis zur Pause eine dürftige Vorstellung. Anschließend wurde es besser, und man hatte jetzt mehr vom Spiel, doch die Chancen blieben ungenutzt. Zwar war den Veilchen der Wille nicht abzusprechen, aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. anh



D-Junioren: JFG Sempt Erding III - SpVgg Altenerding III 2:1 (2:1) - In einem packenden Derby kam die Heimelf zu einem glücklichen Sieg. Zunächst hatte die JFG mehr vom Spiel, doch dann übernahm die SpVgg das Zepter, fing sich aber bei einem Konter das 0:1 ein. Die Veilchen zeigten sich davon nicht beeindruckt und glichen durch Mailo Skupnik aus. Aber kurz vor der Pause konnte ein Eckball nicht entscheidend geklärt werden, und die JFG ging wieder in Front. Nach Wiederbeginn hatte Altenerding Pech, denn gleich dreimal rettete für die Hausherren das Alu, sodass die Gäste nicht mehr zum Ausgleich kamen. anh



C-Juniorinnen: TSV Eching - SpVgg Altenerding II 5:0 (2:0) - Auch nach dem siebten Spiel warten die Mädchen der SpVgg noch immer auf den ersten Punkt, denn auch die Zebras sollten sich als zu stark erweisen. Die Vorzeichen standen schon von Beginn an schlecht, denn die Personaldecke war dünn. In der Anfangsphase wurden die „bösen“ Ahnungen Realität, denn schon nach 15 Minuten lag man 0:2 im Hintertreffen. Anschließend wehrte man sich nach Kräften, sodass Keeperin Heidi Mückel erst nach 40 Minuten wieder hinter sich greifen musste. Anschließend ließ die Gegenwehr nach, und der TSV Eching nutzte seine Überlegenheit noch zu zwei weiteren Toren. anh



E-Juniorinnen: FC Schwaig - SpVgg Altenerding 2:6 (0:4) - Zu einem klaren Sieg kamen die SVA-Mädels, die vor allem vor der Pause überzeugten. Der FCS hatte die erste Chance, doch nach dem Führungstreffer von Lisa Weigel war die SpVgg nicht mehr zu stoppen, und weitere Tore von Lilli Kapsner, Pia Kullmann und Lea Obier sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung. Nach Wiederbeginn legte Melina Duman nach, ehe Schwaig verkürzte. Dann stellte Kapsner den alten Abstand wieder her, und der FCS sorgte für den Schlusspunkt. anh



E-Junioren: SG Buch/Grünbach/Walpertskirchen II - SpVgg Altenerding VI 4:7 (3:3) - Ein flottes Spiel brachte elf Tore, wobei der SVA-Anhang letztlich mehr Grund zur Freude hatte. Früh brachte Lisa Weigel die SpVgg in Front, doch dann zogen die Hausherren auf 3:1 davon. Ein Doppelpack von Vincent Zanker sorgte vor der Pause für das Remis. Nach Wiederbeginn enteilten die Veilchen durch Tore von Zanker und Weigel, die jeweils doppelt trafen, auf 7:3, sodass das dritte Tor der Gastgeber nur noch statistischen Wert hatte. SVA-Keeper David Mückel hielt stark. anh

FC FORSTERN

B-Juniorinnen: FC Schweinfurt 05 - FC Forstern 1:0 (1:0) - Eine überraschende aber folgenlose 0:1-Niederlage holten sich Forsterns B-Juniorinnen als schon seit Wochen feststehender Meister der Bayernliga beim Auswärtsspiel beim FC Schweinfurt 05. Das frühe Tor (17.) durch Rebecca Weisheit war ein Weitschuss nach einem nicht optimalen Torabschlag vom Forsterner Tor. In der Folgezeit bestimmte zwar der FC Forstern das Spiel, doch ohne Spielmacherin Julia Engstler fehlten der Mannschaft die öffnenden Pässe und Ideen und auch ihre Tore gegen die leidenschaftlich verteidigende Schweinfurter Mannschaft. Mit dem Sieg wahrte der Sieger die Chance auf Platz zwei. fcf

FC LENGDORF

E-Juniorinnen: FC Lengdorf - TSV Ottobrunn II 2:2 (0:2) – Nach der erfolgreichen Qualifikation für die 2. Runde des Merkur CUP konnten die E-Mädels vom FC Lengdorf nun auch im Ligabetrieb überzeugen. Gegen den Tabellenzweiten TSV Ottobrunn II wurde ein hochverdientes 2:2-Unentschieden erreicht. Trotz einer deutlich höheren Anzahl an Chancen lag man zur Halbzeit kurioserweise 0:2 zurück. In der 2. Halbzeit wurden dann die Chancen besser genutzt, und so konnte sich der FCL am Ende doch noch mit einem Punkt belohnen. (che)

