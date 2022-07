Regionalliga Bayern LIVE: „Mehr Regionalliga geht nicht“ - Haching bei Buchbach zum Auftakt

Von: Tim Hempfling

Wird es ein ähnliches Bild geben? Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Buchbach und Unterhaching durfte Christian Brucia (li., TSV Buchbach) den 1:1-Ausgleichstreffer und gleichzeitig Endstand bejubeln. © IMAGO/Sven Leifer

Die Regionalliga Bayern geht in die Saison 2022/23. Der TSV Buchbach empfängt Sandro Wagners Hachinger in der SMR-Arena um 19:00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Die Regionalliga Bayern startet wieder: TSV Buchbach empfängt die SpVgg Unterhaching um 19:00 Uhr.

In der letzten Saison trafen beide Teams dreimal aufeinander. Bilanz: zwei Unentschieden(1:1, 2:2) und ein Sieg Buchbach (4:1 im Toto-Pokal).

Die SpVgg Unterhaching gilt als Mit-Favorit auf die Meisterschaft.

Buchbach - Es geht endlich wieder los: Der Ligabetrieb nimmt Fahrt auf. Und das ausgerechnet in der höchsten bayerischen Spielklasse. Zum Auftakt der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Buchbach am heutigen Donnerstag um 19:00 Uhr die SpVgg Unterhaching. Die Vorfreude ist bei beiden Vereinen groß.

„Wir freuen uns riesig, dass wir das Eröffnungsspiel austragen dürften“, sagt Georg Hanslmaier, Buchbachs Abteilungsleiter. „Was gibt es Schöneres als gegen einen der absoluten Topfavoriten ohne großen Druck starten zu können“, sagt Andreas Bichlmaier, Trainer des TSV Buchbach zum Auftaktspiel. „Die Eindrücke und Ergebnisse der Vorbereitung waren absolut positiv, deswegen gehen wir frohen Mutes in das Spiel und in die Saison, die freilich knüppelhart werden wird.“

Das Trainerduo Thallinger und Bichlmaier kann bis auf Alekzandar Sinabov (Rippenprellung) und Lukas Sehorz (Schulterverletzung) aus dem Vollen schöpfen. Der Gegner aus Unterhaching war das letzte mal am 7. Mai zu Gast. Damals trennten sich beide Teams nach 1:0-Führung durch Patrick Hobsch für die SpVgg noch 1:1-Unentschieden

SpVgg Unterhaching: „Wird nicht leicht“

„Mehr Regionalliga geht nicht“, sagt Daniel Bierofka, Trainer B-Junioren von Unterhaching. „Wir sind gut vorbereitet auf die anstehende Saison. Dass wir Teil des Eröffnungsspiels in Buchbach sind, freut uns natürlich sehr“, sagt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti. „Wir hoffen, dass dort einiges los ist! Auf der anderen Seite wird es gerade deswegen nicht leicht, aber wir wissen, was uns in Buchbach erwartet und wollen die ersten drei Punkte mit nach Unterhaching nehmen.“ Auch Markus Schwabl, Spieler bei der SpVgg, ist heiß auf den Auftakt. Im Vorfeld des Spieles spricht er von der „schlimmsten Vorbereitung bisher“.