Freudentaumel in Gelb und Schwarz: Moosinninger Zweite steigt in Kreisliga auf

Sturm auf die Fankurve, aber im positiven Sinne: Für Moosinninger Spieler und Anhänger gab es nach dem Abpfiff auf dem Schwaiger Sportplatz kein Halten mehr. Die Gelb-Schwarzen, Vizemeister der Kreisklasse, folgen nach ihrem 2:1-Erfolg in der Relegation gegen den SC Kirchdorf Gemeinderivale Eichenried in die Kreisliga. © Christian Riedel

Die zweite Mannschaft des FC Moosinning steht in der Kreisliga. Mit einem 2:1 (1:1) gegen den SC Kirchdorf, der nun den bitteren Weg runter in die Kreisklasse antreten muss, haben die Gelb-Schwarzen Historisches geschafft – und sie bescheren der Gemeinde einen Doppelaufstieg.

Schwaig/Moosinning – Der SV Eichenried hat es bekanntlich bereits in die Kreisliga geschafft. Held des Abends in Schwaig war Marco Esposito, der in Halbzeit eins mit einem Freistoß die Kirchdorfer Führung ausglich und fünf Minuten vor Spielende die Kugel auch zum entscheidenden 2:1 im Kasten versenkte.

848 Zuschauer bildeten eine prächtige Kulisse für die Partie, und es ging gleich richtig los. Thomas Hadler bediente Daniel Schuhmann, doch Moosinnings Keeper Tobi Pfanzelt hatte mit dem Schuss keine Mühe. Auf der Gegenseite probierte es Maxi Henneberger über rechts vergeblich mit einem Flachschuss, und kurz darauf passte Henneberger auf Manuel Gröber, der aber an einem Abwehrbein hängen blieb.

Marco Esposito bejubelt seinen zweiten – und letztlich entscheidenden – Treffer. Mit ihm freuen sich Tommy Laurent (12) und Zeno Fendt (4). © Christian Riedel

In der 12. Minute hatte Moosinning die Hundertprozentige auf dem Fuß, Gröber passte von links nach innen, doch Henneberger schob die Kugel am leeren Tor vorbei. Auch Kirchdorf blieb gefährlich, doch ein Kopfball von Joshua Marx nach einer Ecke segelte knapp übers Tor. In der 17. Minute kam Todi Auerweck auf halblinks frei zum Schuss, doch Keeper Johann Maier wehrte zur Ecke ab. Nachdem sich die Teams mehr oder weniger im Mittelfeld neutralisiert hatten, durften die Kirchdorfer in der 25. Minute plötzlich jubeln: Nach einem Einwurf war Moosinnings Defensive nicht gut organisiert, Joshua Marx passte flach zur Mitte zu Daniel Schuhmann, und dieser versenkte die Kugel direkt aus zehn Metern rechts im Moosinninger Kasten.

Moosinning steckte den Rückstand gut weg, und in der 33. Minute vergaben die Gelb-Schwarzen erneut eine Topmöglichkeit, als der Ball nach einem Freistoß vor den Füßen Gröbers landete, dieser aber aus kurzer Distanz an Keeper Maier scheiterte. Eine Minute später dann aber doch der Ausgleich: Gröber wurde 20 Meter vor dem Tor gefoult, Esposito nahm Maß, und mehr als schlitzohrig verwandelte er den Freistoß unter der hochspringenden Mauer hindurch zum 1:1-Ausgleich. Fast im Gegenzug hätte Kirchdorf erneut in Führung gehen können, doch Keeper Pfanzelt und Lukas Eschbaumer klärten mit vereinten Kräften gegen Thomas Hadler.

Halbzeit zwei gehörte zunächst mehr den Kirchdorfern, die verbissen um jeden Zentimeter kämpften und auch zu der einen oder anderen Halbchance kamen. Andreas Abstreiter scheiterte mit einem Freistoß an Pfanzelt, Daniel Schuhmann setzte einen Weitschuss etwas zu hoch an, und ein Kopfball Hadlers ging drüber.

Die Zeit der Wechsel begann, und plötzlich bekam der FCM das Geschehen auch in der Offensive wieder besser in den Griff. Der quirlige Basti Michalak bediente auf rechts Henneberger, doch sein Zuspiel zur Mitte fand keinen Abnehmer. Als Michalak in der 85. Minute die Kugel nach einem Solo knapp über die Latte setzte, deutete viel auf die Verlängerung hin, doch nur eine Minute später hatte Moosinning noch einen im Köcher: Henneberger passte von rechts scharf nach innen, vom Knie Abstreiters landete die Kugel auf der Latte des eigenen Tores, Esposito reagierte am schnellsten und drückte die Kugel zum vielumjubelten 2:1 über die Linie. Kirchdorf war geschlagen.

Zeno Fendt, der die Kugel aus großer Distanz am leeren Tor vorbei schob, und Stefan Erl, dessen Schuss von Severin Reinmoser kurz vor der Linie abgewehrt wurde, verpassten in der Nachspielzeit einen weiteren Treffer. Den Moosinningern war es egal, denn nach Abpfiff brachen alle Dämme, und die Spieler durften sich über einen vor Saisonbeginn nie erwarteten Erfolg freuen. Es folgte eine lange Partynacht.