TSV St. Wolfgang überrollt Attaching - und stürmt in die Kreisklasse

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Endlich am Ziel: Die St., Wolfganger Kicker feiern auf dem Rasen den Aufstieg in die Kreisklasse, während die Fans auf der Tribüne schon weit vor dem Abpfiff – spätestens nach dem 5:2 – in Partystimmung waren. © Christian Riedel

„Oh wie ist das schön“ und „Nie mehr A-Klasse“ sangen die zahlreichen Fans des TSV St. Wolfgang in den letzten Minuten der Relegationspartie zur Kreisklasse gegen den BC Attaching 2.

Erding – Da war der Sieg schon in trockenen Tüchern. Die TSV-Truppe setzte sich in Erding nach einer starken Leistung verdient mit 5:2 (3:1) Toren durch und feierte im Anschluss mit Bierduschen und Co.

Nach einer Schrecksekunde in der 8. Minute, als die St. Wolfganger zwei Ecken des Gegners selbst knapp übers eigene Tor entschärften, folgte nach neun Minuten der Jubel: Beim ersten richtigen Angriff setzte sich Manuel Daumoser durch und sorgte mit einem satten Schuss für das 1:0. Die Attachinger ließen sich davon aber nicht beirren, und nur zwei Minuten später schaffte Nemanja Bamburac aus knapp 20 Metern den Ausgleich. Aber eine geniale Aktion von Lukas Loidl brachte in der 15. Minuten die abermalige TSV-Führung: Eigentlich schien sein Anlauf bereits entschärft, doch der St. Wolfganger versuchte es einfach von der Grundlinie. Seine Bogenlampe senkte sich zentimetergenau in den Attachinger Kasten zum 2:1.

Strafstoß für St. Wolfgang - Zweite Hälfte startet mit Elfmeter für Attaching

In der Folge dominierte der TSV das Geschehen, und nach 23 Minuten gab es den nächsten gefährlichen Angriff. Lukas Loibl erkämpfte sich den Ball und konnte im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sebastian Lory zum verdienten 3:1. Bis zur Pause wirkte der TSV frischer.

Topchancen gab es allerdings erst nach dem Seitenwechsel wieder. Daumoser hatte in der 49. Minute freie Bahn zum BCA-Kasten. Doch anstatt selbst zu schießen, versuchte er es mit einem schwachen Pass. Der Ball landete beim Gegner, und so schnell geht es manchmal im Fußball. TSV-Keeper Lukas Linner konnte Nico Franke nur noch mit einem Foul stoppen: Elfmeter und das 2:3 durch Pascal Paringer.

Der passt genau: Knapp neben dem Pfosten schlägt der Schuss von Manuel Grundner (r.) zum vorentscheidenden 4:2 für St. Wolfgang ein. BCA-Verteidiger Andreas Wallner kommt zu spät, Torwart Daniel Rath kann dem Ball nur noch hinterher schauen. © Christian Riedel

BCA am Drücker - Grundner sorgt für Vorentscheidung für TSV

Von diesem Geschenk zeigten sich die Wolfganger erst einmal beeindruckt. Die Truppe aus dem Freisinger Landkreis befand sich in den kommenden Minuten im Aufwind und hatte eine gute Freistoßmöglichkeit zum Ausgleich. Aber nach und nach gewann der TSV die Kontrolle zurück. Nachdem ein Treffer zunächst wegen Abseits aberkannt wurde, sorgte Manuel Grundner nach einem tollen Solo in der 68. Minute mit dem 4:2 für die Vorentscheidung.

Der BCA versuchte zwar alles, doch die Wolfganger standen in der Defensive bestens und setzten Nadelstiche nach vorne. Einen solchen verwandelte Lory (79.) zum entscheidenden 5:2 für den TSV, und die Party konnte auf den Rängen bereits vor dem Abpfiff losgehen. Bei den heißen Temperaturen ließen es beide Teams bis zum Abpfiff ein wenig ruhiger angehen, und nach 96 Minuten stand fest: Der TSV St. Wolfgang sichert sich nach einer ewig langen Saison den eigentlich schon verloren geglaubten Platz in der Kreisklasse.

Statistik

BC Attaching 2: Rath, Ziob, Mikuszak, Stöger, Franke (61. Vicari), Huber (48. Wagenknecht), Paringer, Neumaier (74. Mauro), Sellmaier, Wallner (84. Kießling), Bamburac (81. Hilburger) – TSV St. Wolfgang: Linner, Müller, Maierhofer, Peinelt, Herrneder (73. Gilhuber), Kaltner, Loidl, Daumoser, Hechfellner, Deuschl (65. Grundner), Lory – Zuschauer: 506 – Schiedsrichter: Fabian Anders (Pfaffenhofen) – Tore: 0:1 (9.) Daumoser, 1:1 (11.) Bamburac, 1:2 (15.) Loidl, 1:3 (23.) Lory (Foulelfmeter), 2:3 (50.) Paringer (Foulelfmeter), 2:4 (68.) Grundner, 2:5 (79.) Lory