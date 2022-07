Eine Minute fehlt zur Sensation: TSV Buchbach kassiert in Schweinfurt späten Ausgleich

Ausgeglichenes Duell: am Ende hieß es 1:1-Unentschieden zwischen dem 1. FC Schweinfurt (links) und dme TSV Buchbach (rechts). © Frank Scheuring

Bis zur 90. Minute führte der TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga nach einem Treffer von Samed Bahar (13.) in Schweinfurt 1:0.

Buchbach – Doch der Gastgeber konnte nach einem dicken Patzer in der TSV-Defensive noch den Ausgleich erzielen (90.).Die Zuschauer sahen am Freitagabend 96 intensive Minuten, in denen Buchbach deutliche Vorteile in der Anfangsphase hatte.

Schweinfurts Kapitän Lukas Billick musste einen Schuss von Sammy Ammari nach präzisem Grundlinienpass von Benedikt Orth von der Linie schlagen. Den Nachschuss setzte der Buchbacher Mittelstürmer knapp neben den Kasten (10.). Doch in der 13. Minute war es soweit, als Bahar nach einer abgewehrten Ecke von der Strafraumkante abzog und Kristian Böhnlein die Kugel unhaltbar für Keeper Bennet Schmidt abfälschte.

„Wir haben die erste Viertelstunde komplett verschlafen und haben dann auch verdient das Gegentor bekommen. Das hat das Spiel natürlich verändert“, gestand Schweinfurts neuer Trainer Christian Gmünder.

Schweinfurt kam nach Rückstand immer besser ins Spiel

Nach dem Buchbacher Führungstreffer legten die Gastgeber den Schalter um. TSV-Keeper Andreas Steer lenkte einen Freistoß von Adam Jabiri über die Latte, und in der 30. Minute verfehlte ein Kopfball von Pascal Moll das Gästetor. Auf der Gegenseite wurde ein Treffer von Ammari wegen eines Handspiels nicht anerkannt

Nach dem Wechsel versuchten es die Gastgeber mit allen Mitteln, doch die Rot-Weißen verteidigten bärenstark, sodass echte Chancen der Hausherren Mangelwaren blieben. Trainer Marcel Thallinger sagte: „Den einen oder anderen Konter hätten wir nach der Pause noch besser setzen können, dann hätten wir vielleicht eine 2:0-Führung erzielen können.“

TSV Buchbach: Patzer kostet Punkte

Das rächte sich, denn Marcel Spitzer unterlief nach einem weiten Ball ein Fehler, den Lucas Zeller zum Ausgleich nützte, als er allein auf Tor zulief und Steer überwand. „Am Ende muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie sie sich dagegengestemmt hat, angelaufen ist und sehr, sehr viel investiert hat“, so Gmünder. „Wenn man sieht, wann wir den Ausgleich gemacht haben, dann können wir letzten Endes auch mit dem Punkt zufrieden sein“, so Gmünder abschließend.