Toto-Pokal: SpVgg Altenerding vermöbelt Türkgücü Erding

Eindeutige Machtverhältnisse: Samuel Kronthaler (l.) und Leart Bilalli (r.) fegten mit der SpVgg Altenerding über den FC Türkgücü Erding hinweg. Deren Bester, Kaan Cay, hatte an diesem Tag nichts zu bestellen. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der Sturmlauf geht weiter. Nach dem 7:0-Kantersieg beim Kreisligisten SV Heimstetten 2 fegte die SpVgg Altenerding im Toto-Pokal den Lokalrivalen FC Türkgücü Erding 9:0 vom Platz.

Altenerding – Nur in den ersten zehn Minuten konnten die Gastgeber Paroli bieten. Und dann ging der Gast in Führung. Lukas Bachmaier hatte einen Fehlpass von Eren Yildiz im Spielaufbau abgefangen, stürmte über den Flügel nach vorne und bediente im Zentrum Matthias Loher, der auf 1:0 stellte. Zehn Minuten später erhöhte Loher, und wäre Torjäger Leart Bilalli wenig später bei einem Alleingang nicht an TG-Keeper Gökhan Kulak gescheitert, wäre das Match schon nach 25 Minuten entschieden gewesen. Allerdings sollte der dritte Treffer noch vor der Pause fallen. Bilalli traf nach Pass von Niklas Weißer. Unmittelbar darauf kamen die Hausherren durch den Ex-Altenerdinger Elmaz Mujic gefährlich zum Abschluss, doch Keeper Lukas Loher konnte die Null halten.

Auch nach der Pause rollte ein Angriff nach dem anderen auf das türkische Tor zu. Loher erhöhte mit einem Heber auf 4:0. Der Neuzugang aus Taufkirchen war nicht zu bremsen, konnte sich dabei aber auf starke Zuspiele seiner Mitstreiter verlassen. Beim 5:0 wurde er von Tunjic mustergültig bedient, und als Julius Krop wenig später einen Pass der Türken abfing und sofort auf Loher weiterleitete, war dessen Hattrick perfekt.

Wenig später hatte er Feierabend. Zusammen mit Kronthaler bekam er von Trainer Pedro Locke eine Verschnaufpause. Das Scheibenschießen hatte aber noch kein Ende. Die eingewechselten Bünyamin Mutlu und Tarik Mahjoub schraubten den Spielstand auf 8:0 hoch. In der Schlussminute fiel noch das 9:0. Nach einem Foulspiel an Mahjoub entschied der gut leitende Schiedsrichter Julian Schaub auf Elfmeter, den Wiam Takruri zum 9:0-Endstand nutzte.