90 Jahre SpVgg Eichenkofen: Open Air von Mittwoch bis Sonntag

Von: Markus Schwarzkugler

Verzichteten auf den Aufstieg: die Neikofner B-Klasse-Meister der Saison 1957/58 (v. l.): Vorsitzender Balthasar Beil, Rudolf Beil, Lorenz Hellinger, Lorenz Daimer, Josef Holmburger, Franz Huber, Johann Elsenberger, Michael Gruber, Balthasar Ippisch, Walter Alschinger, Josef Herzog und Josef Röslmair. Repro: Perzl Auftakt mit Roland Hefter Breitensport kommt mit Turnerinnen © Repro: Josef Perzl

Die SpVgg Eichenkofen feiert diese Woche groß ihren 90. Geburtstag. Wir blicken in die Geschichte und natürlich aufs Festprogramm.

Eichenkofen – In 90 Jahren Vereinsgeschichte passiert freilich so einiges. Und die Zeiten ändern sich dazu noch gewaltig. An dieser Stelle wollen wir auf jene Episode der Fußball-Saison 1957/58, also rund 65 Jahre zurück, blicken. Damals feierte die Mannschaft der SpVgg Eichenkofen die Meisterschaft in der B-Klasse und wäre damit eigentlich in die A-Klasse, zu der Zeit die 6. Liga, aufgestiegen. Eigentlich. Denn die Spieler verzichteten darauf.

Schließlich wäre es dann oft samstags gegen viele Münchner Mannschaften gegangen – weite Auswärtsfahrten also, auf die die Neikofner, darunter viele Landwirte, keine Lust hatten. „Wir sind Bauern und haben am Samstag keine Zeit“, sagten sie. Kurioserweise profitierte davon Gemeinderivale FC Langengeisling, der so als Vizemeister aufstieg. Aber das ist nur eine der vielen Geschichten rund um den 90. SpVgg-Geburtstag, der diese Woche von Mittwoch bis Sonntag groß gefeiert wird.

Auftakt am Mittwoch mit Roland Hefter

Eigentlich schon 1931 wurde in Eichenkofen beim Kramer in der Stube die SpVgg gegründet. Aber der Spielbetrieb startete erst am 1. Januar 1932, weil für die Anmeldung beim BFV wegen der Weltwirtschaftskrise kein Geld da war. Somit macht es heuer absolut Sinn, 90 Jahre Vereinsgeschichte zu feiern – zumal im vergangenen Jahr wohl eh Corona dazwischengefunkt hätte.

Es soll ein Festwochenende für Jung und Alt werden. Gefeiert wird unter freiem Himmel am Sportplatz mit einer überdachten Bühne. Die Veranstalter werden dafür sorgen, dass die Besucher auch bei schlechtem Wetter im Trockenen sitzen. Den Auftakt macht am Mittwoch, 13. Juli, der Kabarettist, Liedermacher und Sänger Roland Hefter mit seinem neuen Programm „So lang’s no geht“. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Am Donnerstag findet dann um 19 Uhr der traditionelle Festgottesdienst am Sportplatz statt, mitgestaltet vom kfd-Projektchor.

Freitag ist Partytag

Für Party sorgt am Freitag die bayerische Pop/Rock-Band Lenze & de Buam. Als Vorband heizen die „Feistling“ ein. Einlass um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Am Samstag findet ein Heimatabend statt, wobei man sehr gespannt sein darf auf das selbstgestaltete Rahmenprogramm des Vereins. (Einlass 18 Uhr/Eintritt fünf Euro).

Zum Abschluss gibt es am Festsonntag ab 11 Uhr ein Oldtimertreffen mit anschließendem Korso. Beim Mittagstisch mit Hirsch und Wild vom Grill sowie weiteren Grillspezialitäten ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Zum Nachlesen gibt’s das ganze Programm auf der Homepage der SpVgg unter www.eichenkofen.de/spvgg.

SpVgg Eichenkofen: einst noch mit Langengeisling zusammen gespielt

Gerhard Ippisch hat zum Jubiläum eine Festschrift erstellt, in der die Geschichte der SpVgg beschrieben ist. Am Anfang regierte nur König Fußball. Während des Zweiten Weltkriegs musste der Spielbetrieb ruhen. Bis alle Kameraden aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, spielte man mit dem FC Langengeisling in einer Mannschaft. Aber bald konnte mit Verstärkung aus Berglern auch so wieder gespielt werden. 1952 wurde zum ersten Mal eine Schüler- und Jugendmannschaft gemeldet.

Mit der Gründung einer Turnriege durch 36 Damen im Juni 1971 hielt der Breitensport Einzug bei der SpVgg. Inzwischen stehen den 360 Mitgliedern mehrere Breitensportangebote zur Verfügung, die gut angenommen werden. Für die Kleinen gibt es ein Kleinkinderturnen. Die Stockschützen wären derweil froh, wenn sich mehr Mitglieder beteiligen würden. Auch bei den Schiedsrichtern fehlt es am Nachwuchs. In Sachen Fußballnachwuchs hat man die JFG Sempt-Erding verlassen und setzt auf die eigene Jugendarbeit – alle sollen Spielpraxis erhalten.

Fusionieren mit einem Nachbarverein möchte man nicht

Die SpVgg ist ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens in Eichenkofen und Altham – auch mit Vereinsfeiern, Faschingsbällen und Maibaumaufstellen mit dem Schützenverein. Zur Optimierung des sportlichen Erfolgs mit einem größeren Nachbarverein fusionieren? Bei der SpVgg ist man überzeugt, dass Eichenkofen dann seinen Mittelpunkt verlieren und nicht mehr als Dorf sichtbar sein würde.

Tickets: bei Hofladen Ippisch in Eichenkofen, Jesse Tauber in Langengeisling, Martin Lex in Eitting oder online. Der Vorverkauf für Roland Hefter (20 Euro/Abendkasse 22 Euro) sowie Lenze & de Buam (18 bzw. 23 Euro) läuft schon seit Januar.

