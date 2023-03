Gilching unterliegt Forstern – Augsburg und Höhenrain gewinnen gegen Freimann und Dießen

Erfolgreicher Saisonauftakt für die Damen des TSV Gilching. © Würfl

Die erste Testspielniederlage des TSV Gilching-Argelsried in diesem Jahr kam wenig überraschend.

Gilching – „Man hat gesehen, dass Forstern in die Regionalliga aufsteigen will“, sagte Sarah Lapuh. Die Betreuerin der Landesliga-Fußballerinnen stellte aber auch klar, dass die Niederlage zu hoch ausgefallen sei. „Auch wir hatten unsere guten Phasen, haben aber mal wieder unsere Chancen nicht genutzt“, bedauerte Lapuh.

Zudem patzten die Gastgeberinnen früh zweimal in der Defensive. Da nutzte es auch nichts, dass TSV-Torhüterin Nina Großbeck einen Foulelfmeter parierte. Der Nachschuss landete zum 2:0 im Netz (9.). Kurz nach der Pause kombinierte sich der Favorit zum 3:0. Nicole Asam gelang in der Schlussphase der Begegnung nach einem sehenswerten Spielzug wenigstens der Ehrentreffer für Gilching. Kurz darauf traf Forstern aber noch zum Endstand und das Spiel endete mit 1:4. „Insgesamt waren es schwierige Bedingungen, der Platz war durch den Schneefall teilweise sehr rutschig“, so Lapuh.

FSV Höhenrain – ESV Mü.-Freimann 4:0

Eine Woche nach dem mageren 2:2 in Solln zeigten die Höhenrainerinnen eine verbesserte Leistung. „Wir hatten das Spiel gut im Griff“, sagte FSV-Coach Werner Söckler erfreut. Gegen den Bezirksligisten dominierten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen auf ihrem frisch geräumten Kunstrasen.

Nach einem Freistoß drehte sich Stephanie Holzer um ihre Gegenspielerin und traf zum 1:0. Drei Minuten vor der Pause hämmerte Joana Höhne den Ball zum zweiten Tor ins Netz. Nach der Pause legten Amata Darchinger mit einem Distanzschuss und Carina Schreiner mit einem Alleingang von der Mittellinie zwei weitere Tore nach.

FC Augsburg – MTV Dießen 1:0

Trotz der knappen Niederlage beim Tabellenführer der Bezirksliga Süd Schwaben zum Testspielauftakt im neuen Jahr war Nico Weis mit dem Auftritt seiner Fußballerinnen einverstanden. „Wir haben uns tapfer gewehrt“, befand der Dießener Trainer.

Letztendlich siegten aber die gefällig kombinierenden Gastgeberinnen auf ihrem Kunstrasen durch ein Tor in der 69. Minute. „Es war eine gute Einheit“, bilanzierte Weis nach dem ersten Auftritt des Bezirksoberligisten in diesem Kalenderjahr. Der erste Versuch des MTV in Oberau war abgesagt worden. Die nächste Chance für eine Einheit unter Wettkampfbedingungen bietet sich den Kickerinnen vom Ammersee bereits heute Abend (19 Uhr) im nächsten Testspiel beim Bezirksligisten TSV Rott/Lech. toh