Testspiele: Eichenried verliert trotz Chancenplus - Altenerding vergibt vom Punkt - Berglern Remis

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Muss trotz eines Treffers eine Niederlage im Testspiel hinnehmen: Die SpVgg Altenerding. © Christian Riedel

Die Vereine aus dem Landkreis Erding bereiten sich auf das Fußball-Jahr 2022 vor. Die Testspielberichte im Überblick:

SV Eichenried: Zu viele Chancen vergeben

Mit einer 0:1-Niederlage kehrte der SV Eichenried vom Kreisligisten Grüne Heide Ismaning zurück. „Es war eine sehr ordentliche Leistung gegen einen Gegner auf Augenhöhe“, sagte SVE-Chef Stefan Huber. „Das Chancenplus hatten wir klar auf unserer Seite. Es wurde uns zum Verhängnis, dass wir leider keine nutzten.“ Dies rächte sich zehn Minuten vor Schluss, als Markus Schneider den Siegtreffer für die Heimelf erzielte. (pir)

SpVgg Altenerding: Am Torwart gescheitert

Ein 1:2-Niederlage gab es für die SpVgg Altenerding im Testspiel gegen den niederbayerischen Bezirksligisten FC Eintracht Landshut, was dem überragenden Landshuter Schlussmann geschuldet war. Bei zahlreichen Alleingängen auf sein Tor brachte er die Altenerdinger Angreifer zur Verzweiflung. Kurz vor der Pause konnte er sogar einen Strafstoß von Leart Bilalli parieren. Dies sollte sich rächen, denn im zweiten Durchgang gingen die Gäste in Führung. Wenig später gelang Bilalli der Ausgleich. Im Anschluss versäumte es die SpVgg mehrfach, das Spiel zu drehen. Effektiver waren die Gäste. Nach einer verunglückten, noch leicht abgefälschten Flanke, die Torhüter Jonas Pamer zunächst noch abwehren konnte, staubte ein Landshuter Angreifer zum schmeichelhaften Siegtreffer ab. Am Donnerstag testen die Veilchen um 20 Uhr beim TSV Landshut-Auloh. Die zweite Mannschaft kam dank Treffern von Tarik Mahjoub (3), Florian Knaller (2) und Felix Wöginger zu einem 6:1-Erfolg. (anh)

SVE Berglern: Remis gegen A-Klassisten

Vom Freisinger A-Klassisten VfB Hallbergmoos 2 trennte sich die Eintracht aus Berglern mit einem 2:2. Das Ergebnis spiegelt laut SVE-Coach Nino Filippetti nicht den Spielverlauf wider: „Wir haben das Spiel 90 Minuten dominiert, haben aber viele klare Chancen liegengelassen.“ So waren es die Hausherren aus der Flughafenregion, die zwei individuelle Fehler Berglerns ausnutzten. Doch Marcus Balbach und Georg Maier konnten den Rückstand noch egalisieren. Filipetti zeigt sich zufrieden: „Das war eine sehr gute Leistung.“ (vs)

SpVgg Langenpreising: Endspurt wird nicht belohnt

Im Duell der A-Klassisten verlor die SpVgg Langenpreising gegen den SV Gündlkofen. Die Gäste aus dem Landshuter Raum führten bereits nach 16 Minuten mit 2:0 Toren, doch Langenpreisings Spielertrainer Florian Haider per Elfmeter (19.) und Patrick Listl (45). glichen noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang ging es nicht mehr derart torreich zu, sodass der 3:2-Treffer der Landshuter gleichbedeutend mit dem Endstand war. Für Haider kein Problem: „Wir hatten ein kleines Trainingslager, da ist es schon in Ordnung, dass man den Jungs die schweren Beine angemerkt hat.“ (vs)