TSV Dorfen trauert um Josef Walter: Viele Jahre aktiver Spieler - vier Jahrzehnte Trainer

Von: Hermann Weingartner

„Taferlbua“ bei der AH: Sepp Walter (†) war bei den Ausflügen immer dabei. Foto: prä © prä

Trauer beim TSV Dorfen: Josef Walter, Mitglied im Verein seit 1954, ist vergangene Woche im Alter von 82 Jahren verstorben.

Dorfen – Der Sepp, wie in alle nur riefen, war ein lebensfroher, geselliger Mensch und begeisterter Fußballer sowie Jugendtrainer durch und durch. Er war auch ein herzensguter Familienmensch. Um ihren geliebten Mann und guten Vater trauern seine Frau Elfriede und Sohn Armin.

Die Heimat von Sepp Walter war in Schlesien, ehe er in den Kriegswirren als junger Bursch nach Bayern kam. In Dorfen lernte er seine Frau Elfriede, eine geborene Maierthaler, kennen. Geheiratet haben die beiden 1960. Nur ein Jahr später freuten sie sich über die Geburt ihres Sohnes Armin, der sich die letzten Jahre liebevoll um seinen erkrankten Vater kümmerte. Mit viel Sparsamkeit und Fleiß schafften es die Walters, sich ein Haus in Dorfen zu kaufen.

Sepp Walter spielte seit 1954 in der Jugendmannschaft des TSV Dorfen

Sepp Walter hatte beim Liebl in Taufkirchen eine Kaufmannslehre gemacht. Später arbeitete er dann bis zur Rente beim Münchner Großhandelsunternehmen Vogler GmbH. Da war er sehr viel auf Reisen zu Messen in ganz Deutschland unterwegs. Neben den Geschäftsreisen waren der Sepp und seine Elfriede immer auch gerne privat auf Urlaubsreisen. Gran Canaria war ihr jährliches Lieblingsziel. Von einer Reise erzählte und schwärmte der Dorfener aber besonders gerne: 1976 war er bei der Flugreise mit der Dorfener AH-Fußballmannschaft nach Amerika dabei. Ab seinem 35. Lebensjahr kickte er bei den Senioren mit. Gerne war der Sepp bei der regelmäßigen „AH-Sauna“ dabei und bei den vielen legendären Vatertagsausflügen, wo er immer der „Taferlbua“ war.

Ab 1954 hatte Sepp Walter in der Jugendmannschaft des TSV gespielt, ab dem 18. Lebensjahr dann bei den Herren und später immer auch noch bei der 2. Mannschaft. Vielen Dorfener Fußballspielern ist der Sepp noch heute als begeisterter, voll engagierter Jugendtrainer in Erinnerung. Rund 40 Jahre trainierte er verschiedene Jugendmannschaften. „Ein Spieler muss laufen können“, war immer sein Credo, was sich auch im Training mit vielen Laufeinheiten auswirkte. Das hatte dem damals in Dorfen lebenden Ex-Löwen-Bundesligatrainer Werner Lorant einmal beim Zuschauen nicht gefallen. Er kritisierte Walters Training. Vom Sepp gab’s dazu nur einen kurzen, trockenen Kommentar an den prominenten Coach: „Du hast keine Ahnung!“

Walters langjähriger, ehrenamtlicher Einsatz wurde vom BLSV mit der Goldenen Ehrennadel mit Kranz gewürdigt. Beim TSV Dorfen war er seit 2010 Ehrenmitglied.

Der Trauergottesdienst findet am heutigen Dienstag um 11 Uhr in der Pfarrkirche mit anschließender Beerdigung am Dorfener Friedhof statt.