TSV Buchbach verpasst gegen Bayernliga-Aufsteiger den sechsten Testspielsieg

Der TSV Buchbach (schwarze Trikots) kam gegen den SV Erlbach (weiß) nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. © Butzhammer

Der TSV Buchbach hat am Samstag den sechsten Sieg in der Vorbereitung verpasst: Der Regionalligist musste sich beim SV Weidenbach, der sein 60-jähriges Gründungsfest mit einem schönen Rahmenprogramm gebührend feierte, mit einem 0:0 gegen den Bayernliga-Aufsteiger SV Erlbach zufriedengeben.

Buchbach – „Das war wieder ein guter Test, wir hätten gerne den sechsten Sieg eingefahren, aber immerhin sind wir weiter ungeschlagen“, fasste Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier zusammen. „Die Erlbacher haben auf Konter gespielt.“ Und er ergänzt: „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz, haben aber mit dem Ball einfach nicht schnell genug gespielt, deswegen haben wir uns schwergetan, Chancen zu erarbeiten.“

Trainer Bichlmaier übte aber auch Kritik an seiner Mannschaft: „Im Passspiel haben Tempo, Schärfe und Genauigkeit gefehlt, aber wir haben auch ein paar Dinge ausprobiert, die noch nicht ganz so sicher einstudiert waren.“

Mit dem Spiel gegen den Ball war der Buchbacher Coach dagegen nicht unzufrieden. „Obwohl Erlbach einige Verletzte zu beklagen hatte, ist schon klar geworden, dass das eine gute Mannschaft ist“, stellte Bichlmaier fest. „Für uns war das Spiel sicher keine Blaupause für die ersten Regionalligaspiele, weil wir da mit Sicherheit nicht das Spiel machen müssen.“

Generalprobe für Buchbacher am kommenden Freitag

Die Generalprobe für das mit Spannung erwartete Regionalliga-Auftaktspiel am Freitag, 14. Juli, gegen den Topfavoriten SpVgg Unterhaching bestreiten die Rot-Weißen am kommenden Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr gegen den österreichischen Regionalligisten Union Gurten.

Die U 23-Mannschaft des TSV Buchbach, die in der Bezirksliga Ost an den Start geht, hat ihr für Sonntag angesetztes Testspiel gegen den TSV Vilsbiburg abgesagt und auf den heutigen Dienstag verschoben. Die Mannschaft von Trainer Manuel Neubauer tritt um 19 Uhr beim niederbayerischen Bezirksliga-Absteiger an.