FC Schwaig: Mit zweistelligem Sieg in die Bezirksliga

Teilen

Bezirksliga, wir kommen! Die Schwaiger Frauen und das Trainerteam feiern ausgelassen den Aufstieg in die Bezirksliga. © Rainer Hellinger

Mit einem 10:0-Derbysieg bei der SG Kirchasch/Walpertskirchen haben sich die Fußball-Frauen des FC Schwaig die Kreisliga-Meisterschaft geholt und sich den Traum vom Bezirksligaaufstieg erfüllt.

Schwaig – Vor der Partie war klar: Ein Punkt würde der Mannschaft von Chefcoach Manfred Buchhauser zur Meisterschaft reichen. Doch Schwaig wollte sich für die 0:2-Heimniederlage im Hinspiel revanchieren und spielte voll auf Sieg. Es dauerte gerade einmal sechs Minuten, bis die Gäste in Führung gingen. Nach einem tollen Pass in die Tiefe von Lisa Maier hatte Nana Opoku keine Mühe, aus sieben Metern zum 1:0 zu vollstrecken. Vier Minuten später jagte Sophia Buchhauser aus halblinker Position die Kugel aus zwölf Metern Entfernung zum 2:0 ins Netz.

Schwaig machte weiter Druck und ließ die Gastgeber nicht zur Entfaltung kommen. In der 28. Minute schickte Trendelina Lulaj Torjägerin Opoku auf die Reise, die überlegt zum 3:0 einschob. Lola Ascher, Eva Lüthje und Opoku mit ihrem dritten Tor schraubten das Ergebnis bis zur Halbzeit auf 6:0.

Nach dem Seitenwechsel traf Maier in unnachahmlicher Art zum 7:0. Nach schönem Steilpass von Vroni Rupprecht entwischte sie ihrer Gegenspielerin, umspielte Torhüterin Martina Grimm und schob den Ball ins leere Tor. Die Tore acht und neun erzielte Sophia Buchhauser, ehe Emily Grimes drei Minuten vor Schluss zum 10:0-Endstand traf.

Als der souveräne Schiedsrichter Johannes Hermansdorfer das Match abpfiff, gab es bei Schwaig kein Halten mehr. Spielerinnen, Trainer und Fans lagen sich jubelnd in den Armen und feierten die Meisterschaft, als ob es kein morgen gäbe. Bei allen fiel endlich die Anspannung ab, nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen.

Lang hatte die Mannschaft auf diesen Moment warten müssen. Im vergangenen Jahr blieb dem Team der Aufstieg nach dem coronabedingten Saisonabbruch als Tabellenzweiter verwehrt. Dieses Jahr sollte es nun klappen. Nach einer tollen Vorbereitung und dem Gewinn des TS Teamwear Cups, mit einem 6:2-Sieg gegen den Bezirksligisten FC Langengeisling, folgte schnell die Ernüchterung: Kapitänin Chrissy Lommer verletzte sich schwer (Kniebruch und Außenbandriss), und im ersten Saisonspiel setzte es eine 0:3-Heimniederlage gegen den SV Geroldshausen. Zwar kämpfte sich der FCS wieder an das obere Tabellendrittel ran, doch mit den schweren Verletzungen von Goalgetterin Lisa Maier (Kniebruch und Meniskusriss) und Anna Schlehhuber (Riss des Syndesmosebands) sowie zahlreichen Coronafällen folgten die nächsten Nackenschläge.

Aber das Team ließ sich auch davon nicht aus der Bahn werfen, rückte noch enger zusammen und kämpfte sich bis zur Winterpause auf Tabellenplatz zwei vor. „Meine Mannschaft ist erwachsen geworden“, stellte Trainer Manfred Buchhauser fest.

In der Rückrunde spielte sich Schwaig in einen Rausch. Bestärkt durch die Rückkehr der Langzeitverletzten wuchs das Selbstvertrauen, und das Team marschierte: Acht Siege und ein Unentschieden standen am Ende zu Buche.

Ins Abenteuer Bezirksliga geht der FC Schwaig mit derselben Mannschaft wie bisher, lediglich Torhüterin Anna Leitmann kehrt berufsbedingt in ihre Heimat zurück. Wenn die Mannschaft auch weiterhin so engagiert zu Werke geht, sollte auch ein Verbleib in der Bezirksliga möglich sein.