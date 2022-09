TSV Buchbach scheitert in Illertissen - Bobenstetter hadert mit frühem Elfmeter-Gegentor

Pokal-Aus nach 0:3-Niederlage

Von Michael Buchholz

Der Traum des TSV Buchbach von der Hauptrunde des DFB-Pokals ist im Achtelfinale des Toto-Pokals geplatzt.

Buchbach – Der Regionalligist unterlag beim Ligakonkurrenten und Titelverteidiger FV Illertissen mit 0:3 Toren. Die Hausherren waren in der 19. Minute in Front gegangen, als Kento Teranuma einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter abgebrüht zum 1:0 verwandelte. „Den Elfmeter kann man geben, muss man aber nicht. Wahrscheinlich hat diese Situation bereits das Spiel entschieden“, mutmaßt Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter.

Die Rot-Weißen hatten in der 14. Minute die Führung verpasst, als Moritz Sassmann knapp über das Kreuzeck zielte. Auch danach gab es Gelegenheiten. Gift für das Spiel der Gäste war dann aber das 0:2 in der 48. Minute durch Hannes Pöschl. Bobenstetter: „Wir sind danach volles Risiko gegangen. Im Strafraum von Illertissen hat es teilweise lichterloh gebrannt, aber auf der anderen Seite konnte sich Andreas Steer auch bei zahlreichen Kontern auszeichnen und hat die Mannschaft bis zum Schluss im Spiel gehalten.“

Die besten Buchbacher Möglichkeiten hatten Christoph Steinleitner, der an der Latte scheiterte, Aleksandar Sinabov, der über das Kreuzeck köpfte, und Tobias Steer, dessen Treffer aus 16 Metern wegen eines Foulspiels im Strafraum nicht gegeben wurde. In der Nachspielzeit machte Illertissen durch Alexander Kopf endgültig den Deckel drauf. (buc)