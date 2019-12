Andreas Galler vom SC Moosen/Vils: „Hirn aus und drauf!“

Galler trifft per Volleyschuss zum 1:0 gegen den FC Forstern

Andreas Galler vom Fußball-Kreisklassisten SC Moosen ist für den Bayern-Treffer des Monats November nominiert.

Moosen – Andreas Galler vom Fußball-Kreisklassisten SC Moosen ist für den Bayern-Treffer des Monats November nominiert. In die engere Auswahl kam der 32-jährige Kaminkehrer mit seinem Volleyschuss in den Winkel zum 1:0 gegen den FC Forstern. Er traf auch noch ein zweites Mal – zum 2:1-Endstand.

Der Bayern-Treffer ist ein Wettbewerb, den der Bayerische Fußballverband (BFV) zusammen mit dem Bayerischen Fernsehen (BR) seit einigen Jahren ausrichtet. Gesucht wird dabei monatlich das schönste Tor des Freistaats im Amateurbereich. „Egal ob Sonntagsschuss aus der Distanz, eingesprungener Flugkopfball, perfekt in den Winkel gezirkelter Freistoß oder akrobatischer Fallrückzieher, ob Herren, Frauen oder Nachwuchskicker, ob C-Klasse oder Regionalliga – beim ,Bayern-Treffer des Monats’ ist alles dabei“, heißt es in der Ausschreibung.

Gallers Traumtor gegen den FC Forstern

Am 3. November in Forstern war gerade die 16. Minute angebrochen. Nach einem Freistoß für Moosen kam Spielertrainer Maxi Bauer an den Ball, dessen Schuss wurde geblockt, Galler nahm das Leder volley aus der Luft und jagte es in den Winkel. „Da habe ich nicht lange nachgedacht, als der Schuss vom Maxi abgewehrt worden war“, erzählt Galler und fügt lachend an: „Hirn aus und drauf!“ Seine Kameraden hätten wahrscheinlich gedacht: „Was tut er jetzt, der Depp?“ Damit, dass der Ball so perfekt einschlug, hatte keiner gerechnet. „So ein Tor schießt man nicht jeden Tag, und dann wird’s auch noch gefilmt, das ist schon Glück“, sagt der 32-Jährige. „Forstern filmt ja alle Heimspiele, und wenn man sich das im Nachhinein nochmal anschaut, das ist schon interessant.“

Fünf Konkurrenten hat Galler bei der Wahl zum Treffer des Monats. „Da sind ganz schöne Granaten dabei“, hat er festgestellt. Dennoch hofft er, am Ende ganz vorne dabei zu sein. Es ist nicht nur die Trophäe, die ihn reizt. Als Zugabe wird die Mannschaft ins Studio eingeladen. „Das wär’s doch, wenn wir mit dem ganzen Team bei Blickpunkt Sport dabei sein dürften“, sagt Galler, der sich wünscht, dass viele Fußballer und Fans aus dem Landkreis für ihn abstimmen. Vielleicht bekommt er ja sogar ein paar Stimmen aus Forstern. Abgestimmt werden kann ab sofort auf der BFV-Homepage unter www.bfv.de. wk