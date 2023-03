Gegen den Aufsteiger aus Peterskirchen - Moosinning will Aufholjagd fortsetzen

Von: Helmut Findelsberger

Akrobatisch: Mit einem spektakulären Fallrückzieher gelang Moosinnings Kapitän Johannes Volkmar (r.) vergangene Woche in Dorfen in der 90. Minute der mehr als glückliche 3:2-Siegtreffer. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Der FC Moosinning hat weiterhin den Relegationsplatz in der Bezirksliga Ost im Auge. Dafür muss gegen Peterskirchen allerdings der nächsten Dreier her.

Moosinning – „Für uns ist es jedes Wochenende ein Endspiel, wenn wir um Platz zwei dranbleiben wollen“, stellt Christoph Ball, Trainer des FC Moosinning, fest. So soll an diesem Samstag im Heimspiel gegen den TSV Peterskirchen, das um 15 Uhr angepfiffen wird, der nächste Dreier eingefahren werden.

„Die zweite Halbzeit vom Dorfen-Spiel haben wir schon noch sehr intensiv besprochen und aufgearbeitet“, erzählt der FCM-Coach. Der 42-Jährige, als Spieler auch in Regional- und Bayernliga aktiv, hatte sich selbst noch eingewechselt, um den überaus glücklichen 3:2-Sieg ins Ziel zu bringen.

„Peterskirchen wird nicht leichter“, hat er festgestellt. Vergangenen Samstag war er nämlich auf Spionagetour. Zuerst hat er im direkten Duell mit Töging und Kastl zwei noch ausstehende Gegner beobachtet. Anschließend ging es zum „Abendspiel“ nach Peterskirchen. Trotz des 1:1 gegen Schlusslicht Rosenheim beeindruckte ihn der Aufsteiger.

Mit nur 16 Gegentreffern in 28 Spielen ist der Club aus der Gemeinde Tacherting in die Liga zurückgekehrt, der er von 2004 bis 2012 schon angehörte. Die Schützlinge von Trainer Daniel Winklmaier, als Spieler damals schon dabei, machen in puncto Defensivstärke eine Klasse höher so weiter. Nur die ersten Fünf haben weniger Tore kassiert. Auf der anderen Seite haben nur drei Teams seltener getroffen. Zum Abstiegsrelegationsplatz hat der Aufsteiger einen Puffer von drei Punkten.

Der knappe 1:0-Hinspielsieg und die Beobachtungen ihres Trainers – die Gelb-Schwarzen wissen, was zu tun ist, um die Serie von 13 ungeschlagenen Spielen auszubauen. „Diese Woche war die Trainingsbeteiligung mit 14 Leuten überschaubar, die letzten Spiele haben Spuren hinterlassen“, berichtet Ball. Jetzt fällt Matthias Eschbaumer aus, aber Fabian Ulitzka ist seine Weisheitszähne los und wieder zurück. Luis Haumann ist wieder regelmäßig da, und Sommer-Neuzugang David Kamm bekommt nach langer Verletzungspause immer mehr Spielpraxis. Die Tore des Ex-Oberföhringers sollen noch kommen. Bisher springt als Toptorjäger Abwehrchef und Kapitän Johannes Volkmar mit nunmehr zehn Treffern in die Bresche. (Helmut Findelsberger)

FCM-Kader

Siegl, (D. Auerweck); Volkmar, G. Ball, Lanzinger, Haas, Jakob, Maxi Lechner, A. Auerweck, Kamm, Reiser, Haumann, Th. Auerweck, Saßmann, Ulitzka