FC Langengeisling: Derbyhelden fehlen in Ostermünchen - „Personell noch nie so eng bestückt“

Von: Dieter Priglmeir

Der FC Langengeisling fährt mit einem Rumpfteam nach Ostermünchen. © Christian Riedel

Am Tag nach dem historischen Sieg wurde die Lach- und andere Muskulatur gedehnt. Eine lockere Trainingseinheit hatte Maxi Hintermaier anberaumt.

Langengeisling – Die Stimmung war prächtig, aber Langengeislings Spielertrainer blickte 24 Stunden nach dem 1:0-Erfolg über den FC Moosinning schon auf den Samstag zum Spiel beim SV Ostermünchen (Anpfiff 18 Uhr).

Ausgerechnet zwei Derbyhelden werden nicht am Start sein: Kilian Kaiser, Schütze des Goldenen Tores, fehlt ebenso wie Abwehrchef Andreas Buchberger, der gegen den FCM nahezu jedes Kopfballduell gewonnen hat. Privat verhindert sind auch Michael Faltlhauser und Dominik Geigerseder, dessen Bruder Marcel dagegen sein Comeback feiert.

Hintermaier tüftelt daran, wie er in der Defensive umstellen kann. Allerdings muss er noch abwarten, ob Lucas Seeholzer spielen kann, der sich in der Partie am Mittwoch das Knie verdreht hat.

„Personell waren wir noch nie so eng bestückt“, meint Hintermaier, der aber vielleicht in der Offensive eine Option mehr hat: Maxi Birnbeck ist nach seinem Intermezzo in Planegg zurück. Noch ist nicht geklärt, ob der beste Torjäger der Vorsaison schon spielberechtigt ist.

Für Hintermaier wäre das eine Alternative mehr. Das Derby gegen Moosinning habe aber auch gezeigt, dass er sich auf die Youngster im Team verlassen könne. „Wie zum Beispiel Maurice Steck nach seiner Einwechslung gegen Moosinning Betrieb gemacht hat, das hat mir sehr gefallen“, sagt der Coach.

Ohnehin habe ihn die zweite Halbzeit beeindruckt. „Da haben wir richtig gut gegen den Ball gearbeitet und uns auch noch Chancen erarbeitet. Wir müssten nur noch in Drucksituationen etwas mehr die Ruhe bewahren“, sagt er. „Wie wir am Schluss die Bälle nach vorne geschlagen haben, das war schon etwas wild.“

Letztlich steht da aber die Ausbeute von sieben Punkten aus drei Spielen. Und jetzt geht’s zum Aufsteiger Ostermünchen. Hintermaier hat mit Stefan Gasda vom FC Finsing telefoniert und erfahren: „Ostermünchen hat ein sehr kompaktes Team, das hinten nichts zulässt. Zwei 0:0 in Folge, das sagt schon viel.“ Was Hintermaier nicht gefällt: „Ostermünchen tut nicht viel fürs Spiel. Gegen solche Mannschaften tun wir uns schwer.“ (Dieter Priglmeir)

Der FCL-Kader

Hierl (Rotert), M. Geigerseder, Hintermaier, Seeholzer, Dornauer, Bucher, Aigner, S. Stenzel, Altinisik, Steck, Wilson, Wagenlehner, Riederle.