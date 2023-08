Langengeislings fünfter Torwart als Elfmeterkiller

Von: Dieter Priglmeir

Rassige Duelle lieferten sich Geislings Abwehrchef Andreas Buchberger (l.) und Spielertrainer Albert Deiter. Starke FCL-Defensive Ein Joker-Tor zum 2:1-Sieg © Riedel

Christian Bernhardt hält den Strafstoß, und Florian Rupprecht schlägt in der Nachspielzeit zu - was für ein Bezirksliga-Spiel.

Langengeisling – „Wir sind hier einfach ein zuverlässiger Punktelieferant“, meinte ein frustrierter Freilassinger Spielertrainer Albert Deiter nach der 1:2 (0:1)-Niederlage beim FC Langengeisling. Und wieder fiel der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit.

Eng war es aber von Anfang an. Nur ein paar Zentimeter fehlten, als Marco Schmitzberger allein auf FCL-Keeper Chris Bernhardt zulief, aber am rechten Pfosten vorbei zielte. Auf der Gegenseite kam Maxi Birnbeck unverhofft am Fünfer an den Ball. Seinen Drehschuss parierte Marej Markovic blendend.

Fünf Minuten, und schon zwei ganz dicke Chancen, wenn das so weitergeht. Tat’s aber nicht, weil sich die Geislinger nun komplett auf die Defensive verließen und Freilassing nichts dagegen einfiel. Insbesondere die Zweikampfmonster Andreas Buchberger und Maxi Maier machten in der Innenverteidigung keine Gefangenen. Und was sonst noch durchkam, jeweils ein Schuss von Albert Deiter und Simon Schlosser, war eine sichere Beute für Torwart Bernhardt, der nur im Tor stand, weil vier andere Langengeislinger Keeper entweder verletzt oder im Urlaub waren.

Offensiv ging allerdings wenig. Abgesehen vom Sololauf Paul Buchers, der nach einem 60-Meter-Sprint auf der linken Angriffsseite aus spitzem Winkel am Gästekeeper scheiterte. Und einmal legte Dauerrenner Hannes Dornauer für Birnbeck auf, dessen Abschluss aus 14 Metern aber zu harmlos war. Also mussten die Gäste nachhelfen. David Scheuerer leistete sich einen Blackout, plötzlich stand Bucher frei vor dem Torwart und schob zur FCL-Führung ein (35.).

Auch im zweiten Durchgang änderte sich erst mal nicht viel. Freilassing prallte an der Geislinger Wand ab. Die FCL-Konter waren aber auch eher aus der Kino-Abteilung „Frei ab 6 Jahren“ -– viel zu harmlos. Freilassing versuchte es nun aus der zweiten Reihe. Robert Schiller und Ivaylo Bogomiov hätten bei ihren Schüssen aber schon ordentlich Windunterstützung gebraucht. Dummerweise war es windstill.

Und dann braute sich doch noch was zusammen. Erst luchste Jamie Wilson seinem Gegenspieler den Ball ab und spielte zum eingewechselten Florian Rupprecht, dessen Lupfer aus 35 Metern auf dem Tor landete. Dann aber Riesenglück für den FCL. Nach einem Geislinger Abwehrschnitzer stürmte ein Gästestürmer auf Bernhardt zu. Der Torwart wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen, dennoch lag der Ball im Kasten. Der sonst sehr souveräne Schiedsrichter Vincenzo Amoro hatte aber schon zuvor auf Elfmeter entschieden. Bernhardt, Geislings Torwart Nummer 5, sah keine Karte und tauchte dann mit einer super Parade den gar nicht schlecht geschossenen Elfmeter von Robert Schiller aus dem Eck (67.).

Damit war aber das Geislinger Glück aufgebraucht. In der 76. Minute landete ein Abwehrversuch von David Riederle an der linken Abwehrseite unglücklich als Abpraller im zentralen Mittelfeld. Ein Pass in die Schnittstelle, und Schmitzberger, bester Gästespieler, überwand Bernhardt (79.).

Chancen zum Sieg hatten beide. Freilassing versuchte es mit Weitschüssen, für den FCL legte sich Maxi Hintermaier mächtig ins Zeug. Dreimal war der Spielertrainer auf der linken Seite durch, doch weder Birnbeck noch Rupprecht oder Wilson nutzten die dicken Chancen.

Aber dann die 92. Minute: Rupprecht führte den Ball gemächlich auf der linken Seite in den Strafraum. Ein Wackler nach links, einer nach rechts, womit er zwei Verteidiger austanzte. Dann schaute er auch noch den Torwart aus und legte den Ball zum Siegtreffer in die Maschen.

