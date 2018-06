Gelb-schwarzer Aufstiegstaumel

Fußball – Landesliga-Relegation

von Wolfgang Krzizok schließen

Der FC Moosinning ist die Nummer eins im Landkreis-Fußball. Nach dem 5:0 im ersten Relegationsspiel beim TV Erkheim hat die Elf von Trainer Xhevat Muriqi gestern Nachmittag auch das Rückspiel gewonnen und ist damit in die Landesliga aufgestiegen.

Moosinning – Der FC Moosinning ist in der Landesliga. Nach dem 5:0 beim TV Erkheim ließen die Gelb-Schwarzen gestern daheim erwartungsgemäß nichts mehr anbrennen und gewannen das Rückspiel mit 2:1 (2:1) Toren.

Obwohl die Erkheimer auf eigenem Platz eine deftige 0:5-Schlappe einstecken hatten müssen, waren die zahlreich mitgereisten Fans gut drauf und machten Stimmung auf der Tribüne. Nach fünf Minuten bekamen sie allerdings den ersten Dämpfer, denn ein 25-Meter-Flachschuss von Christian Reiser schlug zum 1:0 für Moosinning ein. Jetzt machten die FCM-Fans Stimmung. Die Gäste bemühten sich zwar redlich, das Spiel in den Griff zu bekommen, agierten jedoch viel zu umständlich. So zum Beispiel in der 15. Minute, als Christian Ness und Max Reichenberger alleine vor dem Tor standen, sich aber gegenseitig behinderten. Nach einer knappen halben Stunde fiel aber dann doch der überraschende Ausgleich. Stefan Oswald, der kurz zuvor nach einer rüden Attacke gegen Bastian Lanzinger verwarnt worden war, hatte sich gegen eine zu passiv auftretende FCM-Abwehr durchgetankt, und Peter Müller staubte zum 1:1 ab.

Jetzt wurden die Moosinninger deutlich aktiver. Daniel Mömkes schoss knapp vorbei (30.), und nach einem Freistoß von Junis Ibrahim hatte der unsichere TVE-Torwart Markus Stetter Glück (33.). Fünf Minuten später verlor Stetter im Strafraum nach einer riskanten Rückgabe den Ball an Ivan Sadric, der hatte das leere Tor vor sich, traf aber nur die Latte. Und der Gästekeeper stand gleich noch einmal im Mittelpunkt – zum letzten Mal. Nach einem weiten Pass kam er zu spät aus dem Tor, fing zwar gerade noch den Ball, streckte aber gleichzeitig Shptim Sulimani mit gestrecktem Bein nieder. Regionalliga-Schiedsrichter Thomas Berg entschied sofort auf Strafstoß und zeigte Stetter zudem die Rote Karte. Ibrahim verwandelte den Elfmeter sicher zum 2:1 (43.). Aber das war es noch nicht in der ersten Hälfte. Quasi mit dem Halbzeitpfiff foulte Stefan Oswald einen Moosinninger, und weil der Erkheimer bereits verwarnt war, zeigte ihm der Referee die Ampelkarte. Jetzt kam es auf dem Platz und am Spielfeldrand kurz zu tumultartigen Szenen und leichten Handgreiflichkeiten, doch in der Pause beruhigten sich die erhitzten Gemüter.

In der zweiten Hälfte plätscherte die Partie ziemlich ereignislos dahin. Die Entscheidung war natürlich längst gefallen, und so war es bei den Moosinningern nur noch das Vorbereiten auf den Aufstieg. Die Erkheimer Fans feierten indes unverdrossen weiter, hatten für das Schiedsrichtergespann einige Schmähgesänge auf Lager und stimmten bei den Trinkpausen lautstark „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ an.

Am meisten angespannt war Moosinnings Coach. Muriqi fieberte nach wie vor mit, applaudierte bei gelungenen Aktionen seiner Mannschaft und schüttelte den Kopf, wenn der Einsatz nicht stimmte. Er war 90 Minuten lang voll fokussiert. Dabei kontrollierten seine FCM-Kicker jetzt das Spiel, ließen Ball und Gegner laufen. Die Gäste aus Schwaben hatten längst resigniert, zeigten sich aber als anständige Verlierer und packten keine Frustfouls aus. In der 80. Minute der erste echte Torschuss in der zweiten Hälfte: Ibrahim schlenzte einen direkten Freistoß über die Erkheimer Mauer, doch Torwart Max Schoeffel rettete per Faustabwehr. Wenig später jagte David Diranko den Ball aus 16 Metern weit übers Tor – die Konzentration bei den Gastgebern war längst dahin. Der Gästetorwart durfte sich bei einem Ibrahim-Schuss dann noch ein weiteres Mal auszeichnen (88.), als er den Ball um den Pfosten lenkte.

Während die letzten Sekunden herunterliefen, wurden auf der Ersatzbank der Gastgeber bereits die Aufstiegs-T-Shirts ausgepackt. Und als dann der Schlusspfiff ertönte, konnte die gelb-schwarze Aufstiegsfeier beginnen. Moosinninger Spieler, Funktionäre und Fans feierten den Einzug in die Landesliga und sangen unter anderem: „Die Nummer eins im Kreis sind wir!“