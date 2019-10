Gelb-schwarzes Duell zwischen TSV Grüntegernbach und FC Moosinning III

FCM will „natürlich gewinnen, weil wir zu Hause spielen“

Gelb-Schwarz gegen Gelb-Schwarz: Am Freitag um 19.30 Uhr gastiert der TSV Grüntegernbach beim FC Moosinning 3 in der A-Klasse 8. Beide Mannschaften sind in der Tabelle einen Punkt voneinander entfernt.

„Wir wollen natürlich gewinnen, weil wir zu Hause spielen“, sagt FCM-Spielertrainer Markus Westermair, „und der Gegner ist auf Augenhöhe“. Er fordert: „Jetzt müssen wir den Schwung aus dem Forstern-Spiel mitnehmen.“ Letzte Woche gewann Moosinning III beim sieglosen Tabellenletzten Forstern 2 3:0 und beendete eine Niederlagenserie von fünf Spielen.

Aber auch Grüntegernbach gewann zuletzt. In Steinkirchen holte der TSV drei Punkte mit sechs Toren (6:1). Davor hatte es aber eine 0:5-Klatsche gegen Isen gegeben. Wer von beiden Gelb-Schwarzen den Schwung aus der letzten Woche mitnimmt, bleibt abzuwarten. ma