Genickschlag für den SV Buch in der Schlussminute

KREISKLASSE

SV Buch kassiert spätes 2:3 – Starke Eichenrieder

FC Finsing II - SV Buch 3:2 -Bis zur 90. Minute konnte das Schlusslicht noch zumindest von einem Punkt beim FC Finsing 2 träumen. Aber dann ließ sich Michael Helneder nochmal einwechseln, setzte sich im Strafraum durch und legte auf Thomas Obermaier zurück, der zum Finsinger 3:2-Sieg traf. Dabei hatte das Kellerderby für die Gäste gut begonnen. Christoph Dondl traf aus 20 Metern per abgefälschtem Schuss zum 1:0 (16.). Postwendend glich Helneder aus (18.). Zuvor hatte er schon zwei Chancen liegen lassen, jetzt traf er aus sieben Metern flach ins rechte Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Felix Loskot den FC in Front. Er staubte eiskalt ab, nachdem Buchs Torwart Stefan Auer den Ball nicht hatte festhalten können. Nach der Pause war die Heimelf klar besser, vergab aber beste Chancen. Für das Tor des Tages war Buchs Bester zuständig. Aus gut 25 Metern nahm Michael Semmler den Ball volley und jagte ihn ins linke untere Eck (76.). Es folgte der letzte Akt mit dem wieder eingewechselten Helneder, der den glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg des Tabellenvorletzten fest machte.

TSV Aspis Taufkirchen - SV Eichenried 0:4 - „Das war eine sehr reife und abgezockte Vorstellung meiner Mannschaft“, sagte SVE-Trainer Stefan Huber nach der Partie. „Kompliment, denn solche Spiele an einem Mittwochabend auf einem kleinen Platz sind nicht nicht so einfach.“ Wenn es was zu kritisieren gebe, dann die Chancenverwertung, meinte der Coach. Die dickste Möglichkeit vergab Florian Lommer, der Aspis-Keeper Thomas Gstettner schon ausgespielt hatte, aber dann übers Tor schoss. Mit zwei Treffern hatte der SVE-Torjäger sein Soll dennoch mehr als erfüllt. In der 19. Minute verwertete er eine Flanke von Patrick Lommer per Kopf. Beim 2:0 profitierte er von der feinen Vorarbeit von Philipp Traa, der den Ball im Strafraum quergelegt hatte (38.). Entschieden war die Partie spätestens nach dem 0:3. Diesmal hatte Traa einen feinen Spielzug veredelt (54.). Den Schlusspunkte setzte Neuzugang Yakhya Diop mit einer Direktabnahme. pir