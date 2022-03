Geschockter Spitzenreiter FC Langengeisling

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Perfekte Vorbereitung: Mit einem gemeinsamen Turnier mit den E-Mädels haben sich die FCL-Frauen auf den Punktspielstart eingestimmt. Der Nachwuchs war mit Feuereifer dabei – auch am Tag danach beim Anfeuern. © privat

Langengeislings Spielmacherin Antonia Obermaier hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Das überschattet den 3:0-Sieg des Tabellenführers.

Langengeisling – Nach dem 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Neubeuern und dem Remis im Verfolgerduell zwischen dem ESV Freimann und dem TSV Aßling hat der FC Langengeisling seinen Vorsprung in der Bezirksliga auf drei Punkte ausgebaut.

Doch so richtig freuen wollte sich am Wochenende niemand darüber. Antonia Obermaier hat sich im Spiel das Schlüsselbein gebrochen, und Maike Schmidtner musste nach einer rüden Attacke einer Gästespielerin verletzt raus – mit Rückenschmerzen und Verdacht auf Gehirnerschütterung. Das verstärkt die Personalsorgen der Geislingerinnen, die noch aus der Vorrunde mehrere Langzeitverletzte haben. „Ich unterstelle den Gegnern natürlich keine Absicht, aber man sollte schon ein bisschen überlegen, wie man in die Zweikämpfe geht“, sagte Trainer Stefan Karamatic.

Gegen Neubeuern war Geduld angesagt. Die Gäste verteidigten gut. Insbesondere an Kapitänin Barbara Riedl kam niemand vorbei. Dennoch drängte der FCL unermüdlich, forderte vergeblich Elfmeter, nachdem Johanna Steinmaier im Strafraum in die Zange genommen worden war. Letztlich war es Julia John vorbehalten, mit einem Hattrick die Partie zu entscheiden. Kurz nach dem Seitenwechsel setzte sie einen Ball aus 20 Metern flach ins linke Eck. Nach schöner Vorarbeit der unermüdlich rackernden Michelle Refeld ließ sie in der 56. Minute das 2:0 folgen. Und als die Torjäger in der 77. Minute ihren zwölften Saisontreffer erzielte, war die Partie gelaufen.

Dazu stand auch die von Monika Bichlmaier perfekt organisierte FCL-Defensive an diesem Tag zu gut. Eine starke Partie lieferten auch Lisa Mayer und Claudia Neumair sowie Antonia Obermaier ab, deren schwere Verletzung aber die Partie überschattete. Gestern wurde sie bereits operiert. pir