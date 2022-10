Gipfeltreffen in Steinkirchen

Von: Tobias Fischbeck

Wiedergutmachung: Nach der Niederlage in Hörgersdorf will der TSV Grüntegernbach gegen Moosen 2 siegen. © Weingartner

Mit einem Sieg könnte der FC Fraunberg die Spitze erklimmen – Schwere Partie für Verfolger Inning

Erding – Es könnte ein richtungsweisendes Spitzenspiel in der A-Klasse 8 werden. Im direkten Duell hat der FC Fraunberg die Chance, den FSV Steinkirchen von Platz eins zu verdrängen. Und FSV-Coach Kosta Papantoniou warnt: „Wir haben eine sehr schwere Aufgabe vor uns. Mit Fraunberg kommt sehr viel Geschwindigkeit und sehr viel offensive Power auf uns zu, die wir unter Kontrolle bringen müssen. Wenn wir über 90 Minuten konzentriert sind, werden wir auch gewinnen.“

Mit drei Siegen am Stück hat Fraunberg gehörig Selbstvertrauen getankt. Malte Kaps hat den Gegner analysiert: „Steinkirchen legt den Fokus auf die Defensive, schießt nicht allzu viele Tore, schlägt aber in den richtigen Momenten zu. Umsonst ist der FSV nicht Tabellenführer.“ Beide Teams gehen unverändert in das Spitzenspiel.

Ein Reserven-Derby steigt zwischen dem TSV Dorfen und der BSG Taufkirchen. Dorfens Spielertrainer Nik Jensen freut sich: „Spiele gegen Taufkirchen sind immer eng. Die verteidigen gut und kompakt, da ist es schwer, die Lücke zu finden. Aber wenn wir so auftreten wie in Fraunberg, wo wir definitiv einen Punkt verdient gehabt hätten, dann holen wir den Dreier.“ Personell wird sich beim TSV einiges ändern. Moritz Gantner hat sich einen doppelten Bänderriss zugezogen. Jonah Wendt, Niklas Lüers, Arian Peci und Volkan Gül kehren zurück. Auch der Einsatz von Reservisten aus der Ersten ist laut Jensen angedacht.

Die BSG braucht dringend Punkte, das macht der erkrankte Kapitän Bastian Schlossnikl klar: „Beide stecken im Abstiegskampf. Wir müssen schauen, dass unser eigener Kasten lange sauber bleibt nach den total verkorksten Spielen. Wir müssen uns auch mal wehren.“

Klar favorisiert geht die SpVgg Langenpreising ins Spiel gegen Schlusslicht Kirchasch 2. KSC-Spielertrainer Marcel Tätzel aber glaubt an seine Mannschaft. „Wir haben die Qualität, Langenpreising zu besiegen. Die sollen mal in Steinkirchen und Fraunberg anrufen. So easy ist es gegen uns auch nicht“, sagt Tätzel mit einem Augenzwinkern.

Ein Derby bestreiten auch der FC Lengdorf 2 und der FC Hörgersdorf. Zuletzt kam der FCH mit vier Siegen aus fünf Spielen immer besser in Fahrt. Lengdorfs Spielertrainer Stefan Ortner aber möchte den FCH-Express stoppen: „Wir freuen uns auf das Derby. In den Jahren vor dem Aufstieg der Hörgersdorfer waren da einige sehr unterhaltsame und spannende Spiele dabei. Diese Saison haben wir alle Punkte zu Hause geholt, genau da wollen wir am Sonntag weitermachen.“

Als Außenseiter geht die SG Reichenkirchen in das Duell mit dem FC Inning. Spielertrainer Robert Lex lobt den „sehr schönen offensiven Fußball“ und dass Inning „immer Tore machen will“. Der SGR-Coach weist aber auch daraufhin, „dass wir zuhause noch ohne Punktverlust sind“. Patrick Helmer kehrt ins Aufgebot Reichenkirchens zurück.

Nach sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen ist Inning sehr selbstbewusst: „Wir wollen natürlich punkten. Allerdings ist die Woche nicht optimal gelaufen. Und wir wissen, was Reichenkirchen kann, allen voran Robert Lex“, sagt Innings Spielertrainer Manu Hahn.

Vergangene Woche verletzten sich die beiden Inninger Innenverteidiger am Sprunggelenk. Definitiv ausfallen wird Christoph Schalk, fraglich ist der Einsatz von Niklas Doubrawa. Zudem hat die Grippewelle in Inning zugeschlagen. Der Einsatz einiger Spieler entscheidet sich kurzfristig.

In den Dreikampf um die Spitze möchte der TSV Grüntegernbach wieder eingreifen. Dazu braucht man einen Sieg gegen die Moosener Reserve. „Wir wollen das Derby gewinnen. Aber es kommt darauf an, was Moosen im Kader macht, nachdem die Erste am Freitag gespielt hat und das Derby bisher meistens eng war“, so TSV-Trainer Alexander Beintvogel. Verzichten muss er auf Kapitän Simon Bauer. Fraglich ist allerdings der Einsatz von Benedikt Müller. TOBI FISCHBECK