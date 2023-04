Gipfeltreffen in Steinkirchen

Unterschiedliche Richtungen: Während Marcel Paris (l.) mit Taufkirchen vom Tabellenende weg will, möchte Florian Landersdorfer mit Hörgersdorf Platz eins verteidigen. F.: dfi © Dominik Findelsberger

Der FSV erwartet als Tabellenzweiter Spitzenreiter FC Hörgersdorf, der einen Zähler Vorsprung hat

Landkreis – Im Spitzenspiel kämpfen der FSV Steinkirchen und der FC Hörgersdorf um die Tabellenführung. Ein Punkt trennt den FSV vom Spitzenreiter. FSV-Spielertrainer Konstantinos Papantoniou erwartet eine Partie auf hohem Niveau: „Sie spielen einen guten Fußball, sind offensiv richtig stark und stehen hinten auch stabil. Es wird ein brutal schweres Spiel gegen eine Mannschaft, die eigentlich Kreisklasse spielen sollte und unbedingt aufsteigen will.“ FCH-Coach Felix Stocklauser bestätigt diese Einschätzung: „Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert und wollen den ersten Platz nicht hergeben.“ Ausgenommen von Leo Weber kann Steinkirchen auf den vollständigen Kader zurückgreifen. Bei Hörgersdorf wird vermutlich Torwart Johannes Wurzer nach langer Verletzung zurückkehren, Georg Strohmeier fällt langfristig aus, der Einsatz von Hannes Irl ist noch fraglich.

Der FC Inning trifft auf den TSV Wartenberg 2 und will vorne dranbleiben. Aktuell fehlen fünf Punkte zu Platz eins. „Wir freuen uns auf das erste Spiel zu Hause nach der Winterpause. Es sind immer viele Fans da, und der Platz schaut auch super aus“, sagt FCI-Coach Manuel Hahn. „An einem guten Tag können wir auch vermeintlich stärkere Gegner ärgern. Gegen Inning wird es aber ein schweres Unterfangen, und wir werden den Wert zunächst auf die Defensive legen“, kündigt Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher an. Inning tritt mit einem vollen Kader an, bei Wartenberg 2 fehlen Thomas Hamberger sowie die langfristig verletzten Sammy Gromes und David Ertl.

Am anderen Ende der Tabelle kämpft die BSG Taufkirchen 2 im Spiel gegen die SpVgg Langenpreising um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. BSG-Trainer Michael Tsimeridis zieht trotz der Niederlage gegen Steinkirchen Positives aus der letzten Partie: „Wir wollen auch diese Woche in Führung gehen und werden versuchen, die gute Leistung nicht nur über die ersten 20 bis 30 Minuten, sondern über die volle Dauer abzuliefern.“ Er kann erneut auf einen breiten Kader setzen, unter anderem sind Kilian Friedrich und Dominik Huber aus dem Urlaub zurück. „Mit dem verletzten Lukas Weiß sowie den Urlaubern Maxi Hösl und Christoph Reithmeier fehlen uns zwar drei Stammspieler, zu Hause wollen wir aber natürlich trotzdem gewinnen“, sagt Langenpreisings Sportlicher Leiter Rainer Schmidmüller.

Um wichtige Punkte gegen den Abstieg geht es auch im Kellerduell zwischen dem SC Kirchasch 2 und dem SC Moosen 2. Gerade einmal einen Punkt Vorsprung hat die Kirchascher Zweite auf den SCM und den Relegationsplatz. „Uns steht nach dem Sieg gegen Taufkirchen unser zweites absolutes Endspiel bevor. Wir spielen daheim und gehen dementsprechend motiviert an die Sache heran“, sagt KSC-Trainer Marcel Tätzel. „Wir wollen spielerisch die bessere Mannschaft sein und auch Spaß haben.“ Die weiterhin angespannte personelle Lage macht dem Coach aber Sorgen. „Wir haben nach wie vor extremes Verletzungspech in der ersten Mannschaft, daher bekommen wir generell keine Verstärkungen“, sagt Tätzel.

Nach dem jüngsten Spielausfall startet der TSV Dorfen 2 mit der Partie bei der SG Reichenkirchen nun in die Rückrunde. „Wir hatten jetzt leider schon zwei Wochen kein Spiel mehr, da unser letztes Testspiel auch ausgefallen ist. Dementsprechend heiß sind wir auf unseren Punktspielstart“, sagt TSV-Coach Niklas Jensen. „Beim 8:3 im Hinspiel wurden wir tatkräftig mit Spielern aus der ersten Mannschaft unterstützt, da einige nach Verletzungen Spielpraxis brauchten. Reichenkirchen war aber trotzdem stark, und ich erwarte ein enges Spiel.“ Jensen kann nach der Winterpause auf einen breiten Kader setzen. LUKAS CHRISTOFORI