Gipfeltreffen in Wartenberg

Von: Tobias Fischbeck

Auch in Wartenberg will der FC Fraunberg punkten. © Dominik Findelsberger

Der FC Fraunberg fährt zum Überraschungsspitzenreiter – Kirchasch ist im Nachbarderby nur Außenseiter.

Erding – Es ist Derby und Spitzenspiel zugleich: Mehr geht eigentlich nicht als beim Spitzenduell der A-Klasse 8 zwischen der Wartenberger Reserve und dem FC Fraunberg. Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher spielt die Erwartungshaltung herunter: „Gegen die zweiten Mannschaften in der Liga müssen wir unsere Punkte holen, das ist zweimal gelungen.“ So steht Wartenberg nun bei drei Siegen nach drei Spielen.

„Das war nach den Testspielergebnissen nicht zu erwarten. Da stand man auch dem FC Fraunberg beim Turnier in Langenpreising zweimal gegenüber. 2:5 und 1:6 zogen wir den Kürzeren“, so Rademacher. Dies gelte es nun auszubügeln. Doch nun fallen Daniel Gerstner, Christian Fellermaier und David Ertl aus. Urlauber Basti Tietz steht wieder zur Verfügung.

Fraunbergs Malte Kaps ist heiß aufs Derby: „Viele Spieler kennen sich untereinander. Der TSV ist gut gestartet, hatte gegen Hörgersdorf allerdings auch Unterstützung aus der Ersten. Wir fahren mit einem breiten Kader nach Wartenberg.“ Nico Gruber fehlt urlaubsbedingt.

Ein Verfolger-Duell bestreiten die beiden punktgleichen Teams Langenpreising und Dorfen 2. „Wir wollen weiterhin ungeschlagen bleiben. Mit Dorfen kommt ein Gegner auf Augenhöhe“, sagt Langenpreisings Sportchef Rainer Schmidmüller. Dorfens Spielertrainer Nik Jensen klagt über 14 Ausfälle. Auch er kann nicht mitmischen. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Wir müssen jede Woche die Aufstellung neu zusammenwürfeln. Ich bin froh, wenn wir die nächsten zwei Wochen gut überstehen“, so Jensen. Dafür kehrt zumindest Kapitän Ferdinand Rühl wieder ins Team zurück.

Zufrieden ist Steinkirchens Spielertrainer Kosta Papantoniou. „Wir wollen unsere Leistung vom Sieg in Dorfen bestätigen. Wir wollen auch am Sonntag unser Spiel noch schneller machen.“ Beim Gegner, BSG Taufkirchen 2, kehren einige Spieler aus dem Urlaub zurück. Auch Jason Lehmann wird wieder dabei sein. Dazu gibt’s laut BSG-Kapitän Base Schlossnikl auch Unterstützung von zwei bis drei Spielern von der ersten Mannschaft, die bereits am Samstag auf dem Platz steht.

Durchwachsen ist Absteiger Hörgersdorf in die neue Saison gestartet. Im Derby muss der FCH nun bei der Reserve in Kirchasch antreten. „Wir stellen uns auf eine erfahrene Mannschaft ein, die mit ihren Top-Außenspielern definitiv Kreisklassen-Niveau hat“, so Kirchasch-Coach Marcel Tätzel. Seine Mannschaft steht mit einem Punkt aus drei Spielen unter Zugzwang. Thomas Enzbrunner, Matthias Rauch und Andreas Buss kehren zurück, Johannes Fröschl und Mario Mirabelli aber werden ausfallen.

Hoch favorisiert geht der FC Inning in das Spiel gegen die Moosener Reserve. „Unsere Spiele waren zuletzt durch die Bank sehr gut, und die Jungs haben gut trainiert. Gegen Moosen tun wir uns immer schwer. Gegen die Top-Teams sind wir immer frischer im Kopf“, warnt Spielertrainer Manuel Hahn. Mathias Lex fehlt Inning, dafür ist Antonio Cosic aus dem Urlaub zurück.

Im ersten Heimspiel möchte Reichenkirchen mit vollem Kader den ersten Saisonsieg verbuchen: „ Wir wollen unser eigenes Spiel durchziehen. Der Gegner soll sich uns anpassen“, so Reichenkirchens Robert Lex. Mit vier Punkten aus drei Spielen ist Lengdorfs Reserve ganz ordentlich gestartet: „Unser Kader erholt sich wieder. Vier Spieler kommen zurück aus dem Urlaub. Das heißt natürlich, dass wir nach zuletzt zwei guten Spielen nach Reichenkirchen fahren, um auch etwas Zählbares mitzunehmen“, sagte Lengdorfs Trainer Stefan Ortner dem Erdinger Anzeiger.

Die Spiele, unsere TippsSpVgg Langenpreising - TSV Dorfen II 2:1 Sa. 17:00



TSV Wartenberg II - FC Fraunberg 2:2 So. 13:00



FSV Steinkirchen - BSG Taufkirchen II 3:1 So. 15:00



SC Kirchasch II - Hörgersdorf 0:2 So. 15:00



FC Inning a. Holz - SC Moosen II 2:0 So. 15:00



SG Reichenkirchen - FC Lengdorf II 1:2 So. 15:00