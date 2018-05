Gordon Büch wechselt zu den Hertha-Amateuren

Gespräche mit Neuzugängen laufen

Buchbach – Zwei Plätze besser als im Vorjahr hat der TSV Buchbach die Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern auf Rang zwölf beendet. Bei der Saisonabschlussfeier wurden die Abgänge verabschiedet.

Nach vier Jahren trennen sich die Wege von Walter Werner und dem TSV Buchbach: Der 57-jährige Coach aus München will künftig nicht mehr so weite Strecken fahren wie bisher. Sein Nachfolger Andi Bichlmaier kommt vom FC Töging. Werner hat sich bislang noch nicht entschieden, welche Aufgabe er künftig übernehmen wird.

Stand der Abschied von Hannes Maier, der aus Studiengründen zum SV Erlbach zurückkehrt, schon länger fest, so kam der Wechsel von Gordon Büch zur Regionalligamannschaft von Hertha BSC Berlin überraschend. Der 22-Jährige, der vor zwei Jahren aus Ingolstadt gekommen ist, hat vor einigen Tagen ein Angebot vom Hauptstadtclub erhalten und kann dort unter Profibedingungen Fußball spielen. „Gordon ist gebürtiger Berliner und wollte unbedingt in den Profifußball. Jetzt hat er die Chance bekommen. So ist es aus unserer Sicht auch verständlich, wenn er den Schritt macht, obwohl wir ihn gerne behalten hätten“, sagt Sportlicher Leiter Georg Hanslmaier.

Mit Maier und Büch haben seit Saisonstart im Juni letzten Jahres fünf Spieler den Verein verlassen: Dusan Jevtic (VfR Garching), Stephan Thee (SV Türkgücü-Ataspor München) und Florian Shalaj (BCF Wolfratshausen) haben ja schon im Herbst und im Winter gewechselt. Mit Samed Bahar (FC Töging) und Marco Rosenzweig (SpVgg Unterhaching) stehen auf der anderen Seite zwei Neuzugänge bereits fest, Gespräche mit weiteren Spielern laufen bereits.

Zwei oder drei Neuzugänge wollen die Rot-Weißen auf jeden Fall noch unter Vertrag nehmen. „Wir wollen natürlich am liebsten wieder verstärkt Spieler aus der Region an uns binden, die uns sportlich weiterhelfen und die zu uns passen“, so Hanslmaier, der dabei den erneuten Klassenerhalt im Blick hat, aber auch weiß: „Mia san Kult – dieses Prädikat wurde uns zwar von außen verliehen, aber diesen Status wollen wir auch wahren. Dazu brauchen wir neben unseren vielen ehrenamtlichen Helfern auch Spieler, die sich absolut mit dem Verein identifizieren. Und das ist leichter, wenn die Spieler aus der Region kommen.“

Trainingsstart für die neue Spielzeit ist Mittwoch, 13. Juni, das erste Testspiel steigt am 16. Juni um 18 Uhr gegen den Regionalliga-Absteiger FC Unterföhring. Am 23. Juni geht es nach Österreich zum West-Regionalligisten SV Wals-Grünau, ehe die gesamte Truppe in Großarl auf einer Berghütte einen Mannschaftsabend mit Übernachtung verbringen wird. Am 1. Juli steigt ab 9.30 Uhr die offizielle Saisoneröffnung mit Vorstellung der Mannschaft in der SMR-Arena. Das letzte Testspiel vor dem Saisonstart am 13. Juli steigt am 7. Juli um 12 Uhr gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching.