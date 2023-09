Wessen Serie reißt? Grüntegernbach empfängt Isen – Türkgücü Erding ohne Cay-Brüder nach Finsing

Will den nächsten Dreier: Grüntegernbachs neuer Spielertrainer Matthias Kurz. ArchivFoto: Christian Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Grüntegernbach trifft auf den TSV Isen. Beide Teams sind seit drei Spielen ungeschlagen. In der Kreisklasse trifft Finsings Reserve auf Türkgücü Erding.

Beide Teams sind seit drei Spielen ungeschlagen. Trotzdem hadert Grüntegernbachs Coach Matthias Kurz mit dem Ergebnis vom vergangenen Spieltag gegen den TSV St. Wolfgang 2. „Nach dem Unentschieden, das sich nach dem 2:2 in der 96. Minute wie eine Niederlage für uns anfühlt, wollten wir diese Woche wieder eine positive Stimmung reinkriegen. „

Wir wollen daheim ungeschlagen bleiben und den nächsten Dreier holen“, so der Trainer. Isens Abteilungsleiter Oliver Schmid lässt ein wenig in die Taktik des Kreisklasse-Absteigers blicken: „Unser Coach erwartet Grüntegernbach defensiv stabil und mit schnellen Angriffen nach vorne. Unser Ziel wird es sein, die Konter gezielt zuzulassen, sie aber entsprechend abzufangen und über zügige eigene Aktionen die sich bietenden Räume zu nutzen.“

Bei Isen fehlen Christian Leidert, Patrick Mayerhofer, Tom Kälbli, Jannik Hupfeld und Emanuel Baumgartner. Auch im Grüntegernbacher Kader steht hinter mehreren angeschlagenen Spielern noch ein Fragezeichen. (chl)

Kreisklasse: FC Finsing 2 – FC Türkgücü Erding (Fr., 19 Uhr)

Auch der FC Finsing 2 hat mit dem 1:4 in Forstern seine erste Niederlage kassiert, weshalb nun jede Mannschaft mindestens einmal in der Kreisklasse verloren hat. Vor Türkgücü hat Co-Trainer Stefan Morawitz, der Florian Hack vertritt, sehr viel Respekt. Für ihn ist das „eine der technisch stärksten Mannschaften der Liga mit sehr guten Einzelspielern“.

Der Finsinger Coach zählt die Cay-Brüder und Deniz Sari auf. „Auf die müssen wir ein Auge haben“, so Morawitz. Christopher Biendl ist im Urlaub. Mathias Pfaffenstaller fehlt aus beruflichen Gründen. Stefan Jell ist wieder dabei.

Sogar zweimal in Folge verloren hat Türkgücü. „Jetzt müssen mal wieder Punkte her“, fordert Trainer Benji Tas. „Ich nehme die Spieler in die Pflicht, die Leistung zu steigern, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen“, sagt er. Ihm fehlen aber absolute Leistungsträger: Kaan Cay und Serkan Demiröz sind im Urlaub, Mehmet Cay und Ismail Öztürk sind beruflich verhindert. Vor den Cay-Brüdern muss sich der FC Finsing also nicht mehr fürchten. (fis)