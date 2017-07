Harter Auftakt, Teil 2: Moosinning muss nach Jetzendorf

Aufstehen ist angesagt für die Moosinninger nach der Niederlage in Eching. F: Riedel

Muriqi-Elf will erste Punkte

FC Moosinning - Hartes Auftaktprogramm für den FC Moosinning. Nachdem es am ersten Spieltag zum Landesliga-Absteiger TSV Eching gegangen ist, folgt nun der nächste Kracher. Das Team von Trainer Xhevat Muriqi reist zu Mitfavorit TSV Jetzendorf (So., 15 Uhr). Durch die Absage des Derbys gegen Erding am Mittwoch ist es damit erst das zweite, nicht das dritte Highlight der Auftakt-Woche der Bezirksliga Nord.

Für Muriqi war die Absage ein zweischneidiges Schwert: „Wir hätten natürlich gern gespielt“, sagt er, „aber bei dem Wetter wäre wohl viel Zufall und mehr Krampf als Kampf herausgekommen. Deshalb war es für beide Teams besser, nicht zu spielen“.

Als Ersatz für die ausgefallene Partie hat seine Mannschaft sowohl am Donnerstag als auch am Freitag trainiert. „Wir haben viel im spielerischen Bereich und im Zweikampf gemacht. Torabschlüsse haben wir ebenfalls trainiert“, erzählt Muriqi. Gerade Letzteres sei wichtig, denn sein Team gilt nicht gerade als abschlussstark.

Anders sieht’s beim Gegner aus. Vergangene Saison erzielte der TSV 65 Tore. Zwar hat er mit Marian Knecht seinen gefährlichsten Stürmer an den BFC Wolfratshausen verloren, doch sein Ersatz ist nicht viel schlechter. Dominic Reisner wechselte von Drittliga-Aufsteiger Unterhaching nach Jetzendorf und stellte beim 1:1 gegen Kammerberg mit seinem Treffer bereits seine Torgefährlichkeit unter Beweis.

„Die Jetzendorfer waren die letzten Jahre immer oben dabei und haben sich mit Sicherheit nicht verschlechtert“, meint Muriqi. „Wir sollten sie möglichst von unserem Tor fernhalten. Dennoch stellen wir uns nicht hinten rein. Das ist nicht die Art von Fußball, die ich spielen lassen möchte. Lieber verliere ich mutig als ängstlich.“

Auf der Trainerbank der Jetztendorfer sitzt mit Tarik Sarisakal ein alter Weggefährte Muriqis. Ihre Wege kreuzten sich beim FC Ismaning. „Darauf freue ich mich schon. Wir haben uns vor der Saison schon viel Glück gewünscht.“ Vor dem Spiel werde es aber keinen Kontakt geben.Tipp: 0:0

Der FCM-Kader:

Hornof, Volkmar, Sadric, Sulimani, Werndl, Diranko, Ibrahim, Lechner, Eschbaumer, Mömkes, Danic, Schefthaler, Plazanic, Stauf, Reiche, Reiser und Auerweck, Loher (ETW).

