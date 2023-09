Heilmeiers Solo trifft Hörgersdorf ins Herz

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Jubelnde BSG: Mit einem 3:2-Sieg erobern die Taufkirchener (in Weiß) die Tabellenspitze zurück. Der FCH ist am Boden zerstört. © Hermann Weingartner

Mit einem glücklichen 3:2 (2:1)-Sieg beim bisherigen Spitzenreiter FC Hörgersdorf hat die BSG Taufkirchen die Tabellenführung in der Kreisklasse zurückerobert.

Hörgersdorf – Die Heimelf leistete sich zu viele Fehler und brachte sich damit um einen durchaus verdienten Punkt. Der Wille im ersten Punktspiel der Vereinsgeschichte gegen die BSG war den Hörgersdorfern nicht abzusprechen. Im Gegenteil: Sie versuchten es mit allen Mitteln. Thomas Schmittner forderte nach dem Foul eines BSG-Kickers eine Verwarnung, doch damit prallte er bei Referee Anton Strasser („Wenn du gelbe Karten verteilen magst, machst einen Schiri-Kurs“) ebenso ab wie seine Mitspieler an den Gästen. Die Taufkirchener ließen Ball und Gegner laufen. Einen ersten Warnschuss setzte Konstantin Dworschak ab, den Johannes Wurzer über die Latte lenkte (18.). Kurz darauf war der FCH-Schlussmann dann doch geschlagen. Eine Freistoßflanke von Dworschak hatte er mehr schlecht als recht Richtung Elfmeterpunkt gefaustet, wo Kilian Fleck stand und den Ball Richtung Tor köpfte. Nochmal kratzte ein Hörgersdorfer den Ball von der Linie, doch dann staubte Michael Müller zum 1:0 ab (22.).

Die BSG schien die Partie im Griff zu haben, wenn da nicht die schnelle und giftige Hörgersdorfer Offensive gewesen wäre. Zum Beispiel Andreas Heindl, wahrlich kein Freund des Naturgesetzes, dass bei einem Zweikampf immer nur die Stürmer auf die Socken bekommen dürfen. Oder der gewiefte Martin Stöckl, der bei einem weiten Ball gleich zwei Taufkirchener Verteidiger narrte, dann auch noch Torwart Benjamin Nieder ausspielte und dann zu Fall gebracht wurde. Den Strafstoß setzte Thomas Schmittner trocken halbhoch zum Ausgleich ins rechte Eck (28.). Taufkirchen brauchte nur fünf Minuten für die Antwort: Ein Eckball flog über den gesamten Strafraum, wurde wieder in die Mitte geköpft, wo Lukas Christofori stand. Der ist Student, nebenbei Sportreporter bei der Heimatzeitung. In diesem Moment zeigte der Mittelfeldmann, dass er nicht nur die Fußball-Theorie drauf hat, und setzte den Ball mit einem Seitfallzieher ins lange Eck – ein tolles Tor, aber noch nicht das schönste des Tages.

Das fiel nach Seitenwechsel, und für dieses brauchte Schmittner drei Anläufe. Zuerst jagte der Hörgersdorfer Mittelfeldspieler den Ball aus gut 50 Metern knapp neben das Tor. Zwei Minuten später musste sich Nieder bei Schmittners 45-Meter-Kracher strecken. In der 54. Minute durfte Schmittner dann aus 30 Metern ran. Er zirkelte den Ball über die Mauer an den rechten Pfosten, von dort sprang er ins Tor zum 2:2.

Und jetzt drehte sich die Partie. Von einer Taufkirchener Feldüberlegenheit war nichts mehr zu sehen. Nur einmal noch geriet das FCH-Tor in Gefahr, als Samuel Schlossnikl nach einem beherzten Flankenlauf Müller bediente, dessen Drehschuss allerdings von Wurzer pariert wurde.

Die deutlich besseren Torchancen hatten nun die Hörgersdorfer. Stöckl lief allein auf Nieder zu, der mit einem starken Reflex parierte. Dann entschied sich Denis Prsa für einen Schuss aus 16 Metern, wovon die mitgelaufenen Sebastian Deuschl und Stöckl nicht gerade begeistert waren. Pech hatte Prsa in der 78. Minute, als er eine Freistoßflanke von der linken Seite in die Mitte zog. Der Ball wurde immer länger, segelte am Torwart vorbei und klatschte an den Innenpfosten. Auch der Nachschuss fand nicht den Weg ins Tor. Schon in der ersten Halbzeit hatte Florian Landersdorfer Pech mit einem Pfostentreffer. Dann war nochmal Stöckl durch, lupfte den Ball aber über Torwart und Tor (83.).

Die BSG wollte sich über die Ziellinie retten. Und dann kam das Solo von Thomas Heilmeier. Frisch aus dem Urlaub zurück, sollte er zum Matchwinner werden, als er drei Hörgersdorfer Spieler aussteigen und mit seinem Flachschuss zum 3:2 Keeper Wurzer keine Chance ließ (85.). Der Rest war verzweifeltes Hörgersdorfer Anrennen.

Stimmen zum Spiel

Jorgo Karisis, Trainer des FC Hörgersdorf: „Taufkirchen hat alle Fehler bestraft. Das waren leider auch dicke Fehler. Wenn du daheim drei Tore kassierst, kannst du nicht gewinnen.“

Thomas Bachmaier, verletzter Spielertrainer der BSG Taufkirchen: „Das war ein glücklicher Sieg, auch wenn wir in der ersten Halbzeit spielerisch überlegen waren. Meine Mannschaft ist auf dem Spielfeld immer noch zu brav. Daran arbeiten wir in jedem Training, aber man darf nicht vergessen, dass 90 Prozent der Mannschaft vor zwei Jahren noch in der Zweiten gespielt haben.