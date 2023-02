FC Herzogstadt: Heimathelfer statt Hasardeure

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © hep

Eine Abteilung blutet aus. Das ist bitter für den TSV Erding und seine Ehemaligen. Aber es kann was Gutes daraus entstehen. Wir finden: Die Fusions-Architekten haben Vertrauen verdient.

„Lass uns mal die Bündnisse durchgehen“, sagte ich zu meinem Kollegen. „Und dann schau ma mal, wie das ausging.“ – „Gute Idee“, meinte er. Und dann war Schweigen. Denn nicht oft haben sich im Landkreis Fußballvereine zusammengetan, um die Kräfte zu bündeln. In Taufkirchen löste der TSV in grauer Vorzeit seine Abteilung auf, um den Weg frei zu machen für den Werksverein BSG Himolla. Der SV Buch rettete seine Existenz durch ein Bündnis mit dem FC Forstern 2. Und da wäre noch die Allianz zwischen dem SC und dem TSV Erding.

Das überrascht ein wenig, denn „Bündnisse machen die Schwachen stark“ heißt es in einem Sprichwort. Und es gab genügend Beispiele, in denen Vereine sportlich darnieder lagen. Man denke nur an den einst blühenden FC Grünbach, auch die Holzlandclubs aus Hohenpolding und Steinkirchen saßen schon tief im B-Klassen-Schlamassel. Der FC Langengeisling erinnert sich mit Schaudern an die Abstiegsspielezur A-Klasse zurück. Damals hat’s dann den FC Schwaig erwischt. Dennoch: Meines Wissens gab es nie die Idee, einen FC Holzland zu gründen. Oder eine SG Geislingkofen, oder gar eine SpVgg Schwaigoberding. Alle haben das Tal durchschritten. Meistens ging es wieder aufwärts. Und wenn nicht? Ja mei.

Deshalb: Vollstes Verständnis für die alten Recken des TSV Erding, wenn sie dem neuen FC Herzogstadt skeptisch gegenüberstehen. Fußballer, die in den 1960er und 1970er Jahren von der Bezirksliga bis zur A-Klasse alles durchgestanden haben, müssen jetzt zusehen, wie die Fußballabteilung des TSV ausblutet. Die eigenen Nachkommen in grün-weißen Trikots – das wird es nie mehr geben.

Das tut nicht nur in der Seele weh. Das wird auch den Gesamtverein teuer zu stehen kommen. Die Abteilung umfasst rund 400 Mitglieder, die ihren Vereinsbeitrag beim TSV entrichten. Vielleicht kann der einst größte Sportverein der Stadt (inzwischen überholt vom Alpenkranzl und der SpVgg Altenerding) die Sparte durch die AH oder eine Schatten-Abteilungsführung aufrechterhalten, um wenigstens die über 200 passiven Mitglieder im Verein zu halten. Das wäre zumindest finanziell eine Hilfe. Der Imageschaden für den TSV, der auch schon die Handballabteilung schließen musste, aber bleibt.

Ist es das alles wert? Die Antwort werden wir erst in ein paar Jahren kennen, denn alles steht und fällt mit dem Erfolg des FC Herzogstadt. Der muss dann mindestens stabiler Kreisligist sein (offiziell ausgegebenes Ziel des Vereins), aber eigentlich die Landesliga anpeilen (Wahrnehmung der feixenden Konkurrenzvereine). Keine Frage, FCE-Chef Ralf Sandner und seine Mitstreiter spielen mit hohem Einsatz. Sie werden in die Annalen als die eingehen, die dem 161 Jahre alten Verein den Fußball geraubt haben. Aber sie tun das – um ihn der Stadt Erding größer zurückzugeben. Denn wer die Handelnden kennt, der weiß: Hier geht es nicht um Eitelkeiten. Ralf Sandner und Co. wollen sich keine Titel ans Revers heften, sie wollen den Fußballern schlichtweg eine bessere Heimat bieten: mehr Quantität, mehr Qualität, und vor allem mehr Verlässlichkeit als in den vergangenen 20 Jahren.

Zweifel? Dann schauen wir uns doch mal die Funktionäre genauer an: Sandner, der Ur-TSVler etwa, oder Max Malterer, aus Wörth zum Heimatverein zurückgekehrt, Lothar Feuser, seit Jahren unerschütterlich im Jugendfußball engagiert und erfolgreich. Und auf Kletthamer Seite die Greckl-Brüder, die bei der JFG Verantwortung übernommen haben, als diese vor dem Aus stand. Oder Patrick Tischer, seit Jahrzehnten dem Landkreissport verbunden. Selbst ein hervorragender und lernwilliger Keeper, der schon als C-Jugendlicher bei den Herren mittrainiert hat. Der sich als Schiedsrichter für kein Spiel zu schade ist und die auch nicht immer einfache Kletthamer Abteilung mit ruhiger Hand führt. Nein, da sind keine Hasardeure am Werk. Vielmehr haben sie sich durch ihr Wirken in den vergangenen Jahren einen Vertrauensvorschuss verdient. Denn die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass die besorgten TSV-ler schon bald guten Fußball sehen – von Erdingern für Erdinger. Und was machen wir jetzt mit der TSV-Abteilung? Warum nicht in einen Förderverein umwandeln?